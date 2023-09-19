Открытие генов расширяет понимание процессов роста корневых волос и сбора нитратов у трав

Исследователи из Университета штата Вашингтон идентифицировали ген под названием «BUZZ», который играет решающую роль в росте корневых волосков у растений. Корневые волоски — это крошечные структуры, которые помогают растениям поглощать воду и питательные вещества из почвы. Открытие этого гена не только проливает свет на механизмы роста корней, но и потенциально может повысить устойчивое производство сельскохозяйственных культур.

Было обнаружено, что ген BUZZ регулирует рост корней, как с точки зрения скорости, так и с точки зрения зарождения боковых корней, в ответ на концентрацию нитратов в почве. Азот является важным питательным веществом для роста растений, а нитраты являются основным источником азота. Понимание того, как растения находят и используют нитраты, может иметь серьезные последствия для сельского хозяйства, практики внесения удобрений и экологической устойчивости.

Интересно, что ген BUZZ экспрессируется на низком уровне и никогда ранее не был описан. Это затрудняло его идентификацию. Считается, что этот ген сохраняется у различных видов трав, включая такие важные культуры, как пшеница, рис, кукуруза и ячмень. Повышение способности этих культур находить и эффективно использовать нитраты может оказать глубокое влияние на мировое производство продуктов питания.

Сейчас исследователи углубляются в механизмы, контролируемые геном BUZZ. Раскрывая конкретные функции этого гена, они надеются получить больше информации о добывании нитратов и развитии корневой системы.

Исследование проводили аспиранты из лаборатории Университета штата Вашингтон вместе с сотрудниками из других учреждений. Результаты подчеркивают важность фундаментальных исследований для понимания фундаментальных биологических процессов, которые в конечном итоге могут привести к практическому применению в улучшении сельскохозяйственных культур и обеспечении их устойчивости.

источники:

– Тиль А. Леман и др., BUZZ: важный ген для роста корневых волос после инициации и медиатор архитектуры корня у Brachypodium distachyon, Новый фитолог (2023). DOI: 10.1111/nph.19079