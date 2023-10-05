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Наука

Меньший по размеру инструмент редактирования генов CRISPR обещает лечить генетические заболевания

ByМамфо Брешиа

Октябрь 5, 2023
Меньший по размеру инструмент редактирования генов CRISPR обещает лечить генетические заболевания

Ученые разработали новый инструмент редактирования генов CRISPR, AsCas12f, который меньше и более эффективен, чем широко используемый фермент Cas9. Меньший размер AsCas12f позволяет более эффективно упаковывать вирусы-носители, которые затем можно доставлять в живые клетки. Этот прорыв может привести к созданию более компактных и эффективных приложений для редактирования генома человека.

Исследователи создали библиотеку возможных мутаций AsCas12f и выбрали те, которые позволили бы создать фермент с в 10 раз более широкими возможностями редактирования, чем исходная версия. Этот сконструированный AsCas12f уже был успешно протестирован на мышах, что показало перспективность будущего лечения пациентов с генетическими заболеваниями.

Команда использовала криогенную электронную микроскопию для анализа AsCas12f и разработки новой версии. Изучая структуру фермента, они смогли идентифицировать и выбрать мутации, которые усилили бы его активность по редактированию генома.

CRISPR-Cas9, самый известный инструмент редактирования генов, имеет ограничения по размеру. Чтобы преодолеть это ограничение, исследователи искали белок Cas меньшего размера, который можно было бы эффективно упаковать в аденоассоциированные вирусы (AAV) для доставки в клетки. AAV не вредны для пациентов и имеют меньшую вероятность вызвать иммунный ответ.

Cas9, хотя и эффективен, часто неэффективен при использовании для генной терапии из-за своего большого размера. Разработка меньшего фермента AsCas12f обеспечивает решение этой проблемы. Его компактный размер обеспечивает более эффективную доставку и может привести к улучшению лечения пациентов с генетическими заболеваниями.

источники:
– Исходная статья: [Вставьте название исходной статьи]
– Определение ДНКДНК: Дезоксирибонуклеиновая кислота – это молекула, состоящая из двух длинных цепочек нуклеотидов, которая несет генетические инструкции для развития, функционирования, роста и размножения.
– Определение вируса: Вирус – это крошечный инфекционный агент, который состоит из генетического материала, окруженного белковой оболочкой, и может инфицировать широкий спектр организмов, включая человека.
– Определение аминокислот: Аминокислоты – это органические соединения, используемые для построения белков. Существует 20 типов аминокислот, и их последовательность определяет структуру и функцию белков.
– Источник изображения: [Вставить источник изображения]

By Мамфо Брешиа

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