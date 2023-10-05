Меньший по размеру инструмент редактирования генов CRISPR обещает лечить генетические заболевания

Ученые разработали новый инструмент редактирования генов CRISPR, AsCas12f, который меньше и более эффективен, чем широко используемый фермент Cas9. Меньший размер AsCas12f позволяет более эффективно упаковывать вирусы-носители, которые затем можно доставлять в живые клетки. Этот прорыв может привести к созданию более компактных и эффективных приложений для редактирования генома человека.

Исследователи создали библиотеку возможных мутаций AsCas12f и выбрали те, которые позволили бы создать фермент с в 10 раз более широкими возможностями редактирования, чем исходная версия. Этот сконструированный AsCas12f уже был успешно протестирован на мышах, что показало перспективность будущего лечения пациентов с генетическими заболеваниями.

Команда использовала криогенную электронную микроскопию для анализа AsCas12f и разработки новой версии. Изучая структуру фермента, они смогли идентифицировать и выбрать мутации, которые усилили бы его активность по редактированию генома.

CRISPR-Cas9, самый известный инструмент редактирования генов, имеет ограничения по размеру. Чтобы преодолеть это ограничение, исследователи искали белок Cas меньшего размера, который можно было бы эффективно упаковать в аденоассоциированные вирусы (AAV) для доставки в клетки. AAV не вредны для пациентов и имеют меньшую вероятность вызвать иммунный ответ.

Cas9, хотя и эффективен, часто неэффективен при использовании для генной терапии из-за своего большого размера. Разработка меньшего фермента AsCas12f обеспечивает решение этой проблемы. Его компактный размер обеспечивает более эффективную доставку и может привести к улучшению лечения пациентов с генетическими заболеваниями.

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– Определение ДНКДНК: Дезоксирибонуклеиновая кислота – это молекула, состоящая из двух длинных цепочек нуклеотидов, которая несет генетические инструкции для развития, функционирования, роста и размножения.

– Определение вируса: Вирус – это крошечный инфекционный агент, который состоит из генетического материала, окруженного белковой оболочкой, и может инфицировать широкий спектр организмов, включая человека.

– Определение аминокислот: Аминокислоты – это органические соединения, используемые для построения белков. Существует 20 типов аминокислот, и их последовательность определяет структуру и функцию белков.

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