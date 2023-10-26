Открытие космического балета: столкновение галактик, произошедшее миллиард лет назад

Захватывающий космический феномен был запечатлен астрономами с помощью телескопа Gemini South в Чили. После столкновения спиральных галактик, произошедшего миллиард лет назад, они стали свидетелями захватывающего зрелища кружащихся полос межзвездной пыли и газа, напоминающих сладкую вату, мягко обволакивающих сливающиеся ядра галактик-прародителей.

NGC 7727, рассматриваемая пекулярная галактика, находится примерно в 90 миллионах световых лет от нашего Млечного Пути в созвездии Водолея. Глубоко внутри этого небесного хаоса находится пара сверхмассивных черных дыр, их гравитационные объятия не поддаются пониманию. Одна из гигантских черных дыр может похвастаться ошеломляющей массой, в 154 миллиона раз превышающей массу нашего Солнца, а вес ее компаньона составляет 6.3 миллиона солнечных масс. Примечательно, что эти колоссальные объекты расположены на расстоянии всего 1600 световых лет друг от друга и представляют собой ближайшую к Земле известную пару сверхмассивных черных дыр.

Ученые предсказывают, что в течение следующих 250 миллионов лет эти титанические черные дыры в конечном итоге сольются, образовав еще более колоссальную черную дыру. Судьба самой NGC 7727 также претерпит драматические изменения. Галактика, в настоящее время пылающая молодыми звездами и яркими звездными питомниками, постепенно осядет и превратится в эллиптическую галактику, состоящую преимущественно из более старых звезд с минимальным звездообразованием - процесс, который послужит возможным заглянуть в будущее нашего Млечного Пути и соседних с ним галактик. Галактике Андромеды, которой суждено слиться через миллиарды лет.

Потрясающее изображение, полученное многообъектным спектрографом Джемини (GMOS), установленным на Юге Джемини, демонстрирует мощность и точность этих современных телескопов, которые являются частью Международной обсерватории Джемини, управляемой NOIRLab Национального научного фонда. Двойные оптические/инфракрасные телескопы диаметром 8.1 метра стратегически расположены на двух лучших наблюдательных площадках Земли, предлагая непревзойденные возможности как в оптической, так и в инфракрасной астрономии.

Присоединяйтесь к нам, когда мы отправимся в этот космический балет, разгадывая тайны глубокого космоса и раскрывая секреты, скрытые в столкновениях и слияниях галактик, рисуя впечатляющий портрет огромной и постоянно развивающейся Вселенной.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Как далеко находится NGC 7727 от Млечного Пути?



Ответ: NGC 7727 находится примерно в 90 миллионах световых лет от нашей галактики Млечный Путь.

Вопрос: Какова масса сверхмассивных черных дыр в NGC 7727?



A: Одна из черных дыр в NGC 7727 имеет массу 154 миллиона солнечных масс, а другая — 6.3 миллиона солнечных масс.

Вопрос: На каком расстоянии друг от друга находятся сверхмассивные черные дыры в NGC 7727?



Ответ: Сверхмассивные черные дыры в NGC 7727 расположены на расстоянии примерно 1600 световых лет друг от друга.

Вопрос: Смогут ли сверхмассивные черные дыры в конечном итоге объединиться в одну?



Ответ: Да, ученые предсказывают, что сверхмассивные черные дыры в NGC 7727 сольются примерно через 250 миллионов лет, образуя еще более массивную черную дыру.

Вопрос: Что произойдет с NGC 7727 после того, как пыль осядет?



Ответ: После урегулирования столкновения NGC 7727 превратится в эллиптическую галактику, состоящую из более старых звезд с очень небольшим звездообразованием.

Вопрос: Какой инструмент использовался для получения изображения NGC 7727?



Ответ: Изображение NGC 7727 было получено с помощью многообъектного спектрографа Gemini (GMOS), установленного на телескопе Gemini South.