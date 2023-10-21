Механическое влияние упражнений на рост мышц изучено с помощью инновационного гелевого коврика

Известно, что физические упражнения приносят много пользы нашему организму, в том числе делают наши мышцы сильнее и подтянутее. Однако точные механизмы этого процесса остаются загадкой. Исследователи из Массачусетского технологического института разработали уникальный коврик для упражнений из гидрогеля, который позволяет им изучать чисто механические эффекты упражнений на микроскопическом уровне.

Гель-коврик размером с четвертак содержит мельчайшие магнитные частицы. Используя внешний магнит под ковриком для перемещения этих частиц, можно заставить гель раскачиваться, как вибрирующий коврик, имитируя силы, которые испытывают мышцы во время тренировки. Мышечные клетки выращиваются на геле, и исследователи наблюдают, как они реагируют на механические нагрузки, создаваемые вибрациями магнита.

Первоначальные результаты показывают, что постоянные механические упражнения могут заставить мышечные волокна расти в скоординированном направлении. Эти выровненные и натренированные волокна способны сокращаться вместе. Это говорит о том, что гель можно использовать для управления ростом мышечных волокон, что потенциально приведет к созданию организованных слоев твердых и функциональных мышц. Такие мышцы можно будет использовать в мягких роботах или для восстановления поврежденных тканей.

Доктор Риту Раман из Массачусетского технологического института надеется, что эта новая платформа сможет помочь в восстановлении мышц после травм или в уменьшении последствий старения. Лучше понимая, как различные механические силы, особенно упражнения, влияют на мышечные ткани на клеточном уровне, исследователи смогут разработать инновационные способы восстановления подвижности у людей с двигательными нарушениями и создать гибких роботов.

Гелевой коврик под названием «MagMA» (приведение в действие магнитной матрицы) обеспечивает неинвазивный метод формирования мышечных волокон и изучения их реакции на физические упражнения. Исследователи планируют использовать этот инновационный гель для изучения других типов клеток и их реакции на механическую стимуляцию.

В этом исследовании представлен новый подход, позволяющий стимулировать мышечные клетки выравниваться и координировать свой рост с помощью шаткого гелевого коврика. Это может способствовать развитию инженерии мышечной ткани и углубить наше понимание влияния механических сил на поведение клеток.

(Источник: Ссылка на журнал – Брэндон Риос, Анхель Бу и др., Механическое программирование анизотропии в инженерных мышцах с активацией внеклеточных матриц. Устройство. DOI: 10.1016/j.device.2023.100097)