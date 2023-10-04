В Испании обнаружен новый вид динозавра-зауропода

Новое исследование выявило открытие ранее неизвестного вида динозавра-зауропода, который жил 122 миллиона лет назад на территории современного Пиренейского полуострова. Этот новый вид динозавров, получивший название Garumbatitan morellensis, был обнаружен в Морелле, Испания, и расширил наше понимание разнообразия динозавров раннего мелового периода в Европе.

Окаменелости этого недавно идентифицированного динозавра были обнаружены на территории окаменелостей Сан-Антонио-де-ла-Веспа в Морелле. На этом участке находится одна из самых высоких концентраций костей динозавров-зауроподов европейского нижнего мела, и это место дало важную информацию о фауне динозавров того времени. В этом отложении были обнаружены останки как минимум четырех особей, в том числе трех принадлежащих Garumbatitan morellensis.

Ведущий исследователь Педро Мочо, палеонтолог из Лиссабонского университета, описал одного из особей как особенно крупного: ширина позвонков превышала один метр, а длина бедренной кости могла достигать двух метров. Они также нашли две почти целые и сочлененные ступни, что является редкой находкой в ​​геологических летописях.

Ученым удалось отличить Garumbatitan morellensis от других динозавров-зауроподов на основе его отличительных анатомических особенностей. Морфология бедренной кости и стопы отличала его от современников, напоминая зауроподов позднего мела. Это исследование также проливает свет на родственные связи между Garumbatitan morellensis и другими зауроподами раннего мела Пиренейского полуострова.

Кроме того, это исследование подчеркивает сложную историю эволюции зауроподов европейского мелового периода, предполагая распространение видов между континентами. Результаты также указывают на родство между европейскими зауроподами и зауроподами из Азии, Северной Америки и Африки.

Ископаемые материалы, обнаруженные в месторождении Сан-Антонио-де-ла-Веспа, будут дополнительно изучены и восстановлены, что даст ценную информацию о ранней эволюции зауроподов, которые доминировали в фауне динозавров в течение последнего миллиона лет мезозойской эры.

источник:

– Ссылка в журнале: Педро Мочо, Фернандо Эскасо, Хосе М. Гасулла и др. Новый динозавр-зауропод из нижнего мела Мореллы (Испания) дает новое представление об истории эволюции иберийских сомфоспондиловых титанозавроформ. Зоологический журнал Линнеевского общества. DOI: 10.1093/zoolnnean/zlad124