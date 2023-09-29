В Испании обнаружен новый вид динозавров-зауроподов

Новое исследование открыло ранее неизвестный вид динозавра-зауропода, который когда-то бродил по Пиренейскому полуострову примерно 122 миллиона лет назад. Этот динозавр, получивший название Garumbatitan morellensis, расширил разнообразие динозавров, известных в Европе в раннемеловом периоде. Окаменелости Гарумбатитана были найдены в Морелле, Испания, где хранится одна из лучших записей окаменелостей той эпохи.

Осадочные отложения в регионе Эльс-Порт-де-Морелья содержат множество окаменелостей динозавров, относящихся к раннему меловому периоду. Регион Морелла важен тем, что здесь были обнаружены первые останки динозавра в Испании. В последние годы в этом районе были найдены многочисленные окаменелости мезозойских позвоночных, в том числе динозавров-орнитопод и зауроподов.

Garumbatitan morellensis был описан группой португальских и испанских палеонтологов. Новый вид динозавров принадлежит к группе зауроподов, состоящей из крупных четвероногих травоядных динозавров с длинными шеями и хвостами. Окаменелости гарумбатитана были раскопаны на месте окаменелостей Сан-Антонио-де-ла-Веспа, где была обнаружена одна из крупнейших концентраций останков динозавров-зауроподов из нижнего мела в Европе.

Окаменелости Гарумбатитана показывают его большие размеры: ширина позвонков превышает один метр, а длина бедренной кости может достигать двух метров. Обнаружение почти целых и сочленённых ступней редко встречается в геологических записях. В исследовании представлено подробное описание анатомических характеристик гарумбатитана, подчеркнуто его уникальная морфология бедренной кости и стопы.

В этом исследовании также изучаются эволюционные взаимоотношения между Garumbatitan morellensis и другими динозаврами-зауроподами раннего мела на Пиренейском полуострове. Гарумбатитан классифицируется как один из самых примитивных представителей группы Somphospondyli, которая была разнообразной и многочисленной в меловой период, но вымерла в конце мезозойской эры.

Результаты этого исследования подчеркивают сложную историю эволюции зауроподов в европейском меловом периоде, особенно на Пиренейском полуострове. Присутствие видов, связанных с линиями из Азии, Северной Америки и Африки, предполагает периоды расселения фауны между континентами. Восстановление всех найденных ископаемых материалов будет способствовать лучшему пониманию первоначальной эволюции зауроподов в мезозойскую эру.

Ссылки:

– «Новый динозавр-зауропод из раннего мела бассейна Мореллы (Теруэль-Альфамбра), Испания» – Зоологический журнал Линнеевского общества