Укрепление гравитационно-волновых тестов общей теории относительности против астрофизических предположений

Общая теория относительности (ОТО) оказалась невероятно успешной моделью гравитации, блестяще выдержавшей все испытания. Однако известно, что она неполна и не полностью согласуется с другими теориями фундаментальной физики. Гравитационные волны (ГВ), обнаруженные экспериментом LIGO, открывают новое окно в проверке достоверности ОТО. Изучая отклонения между предсказанными и наблюдаемыми формами волн ГВ, физики могут искать физику за пределами ОТО.

Для анализа данных GW используются байесовские модели правдоподобия. Эти модели рассчитывают вероятность формы сигнала с учетом данных. Он предполагает сопоставление параметров модели, описывающих отклонения от ОТО и популяции черных дыр, с наблюдаемыми данными. Байесовский анализ также опирается на априорные значения, которые представляют собой распределения вероятностей, представляющие априорные знания о параметрах. Априорные значения могут быть информативными или неинформативными, в зависимости от нашего предварительного понимания параметров.

Одной из проблем при тестировании ОТО с использованием данных ГВ является сильная корреляция между параметрами, описывающими популяцию двойных черных дыр, и параметрами, описывающими отклонения от ОТО. Плохие предположения о популяции черных дыр могут исказить выводы об отклонениях от ОТО. Например, предположение об однородности априорного распределения популяции черных дыр, хотя на самом деле оно подчиняется степенному закону распределения, приведет к смещению результата.

Чтобы продемонстрировать влияние астрофизических предположений, авторы сравнили модели с однородными априорными значениями с моделями с астрофизическими априорными значениями. Результаты показали значительные различия в апостериорных распределениях. Включение астрофизической информации привело к предпочтению двойных систем с более равными соотношениями масс, что привело к более низкой массе чирпа слияния и более отрицательному коэффициенту отклонения.

Авторы также использовали данные LIGO, чтобы ограничить массу гравитона, предполагаемой частицы, которая обеспечивает гравитационные взаимодействия. За счет включения астрофизических предпосылок ограничение на массу гравитона было уменьшено, что продемонстрировало большую поддержку безмассового гравитона и меньшую поддержку отклонений от ОТО.

В заключение авторы подчеркивают важность включения астрофизических априорных данных в тесты ОТО с использованием данных ГВ. Эти априорные данные помогают уменьшить предвзятость из-за неинформативных априорных данных и повысить точность выводов. Тем не менее, важно правильно выполнить выборку предыдущего пространства и осознавать потенциальные отклонения, которые все еще могут существовать.

– Источники:

Итан Пейн, Максимилиано Иси, Катерина Чациоанну, Уилл М. Фарр. «Укрепление гравитационно-волновых тестов общей теории относительности против астрофизических предположений» (Препринт, arXiv)