Новый анализ на месте оказания медицинской помощи для быстрого обнаружения вируса оспы обезьян

Исследование, подтверждающее концепцию, опубликованное в журнале The Lancet Microbe, представляет многообещающий анализ для быстрого обнаружения вируса оспы обезьян (MPXV) на месте оказания медицинской помощи. Исследователи из Австралии разработали анализ на основе изотермической амплификации и технологии CRISPR-Cas. Благодаря высокой чувствительности и специфичности анализ показал хорошие результаты по сравнению с золотым стандартом количественной полимеразной цепной реакции (кПЦР).

Оспа обезьян — зоонозное заболевание, вызываемое MPXV, крупным вирусом с двухцепочечной ДНК. Хотя в основном сообщалось о мужчинах, имеющих половые контакты с мужчинами, случаи также наблюдались у женщин и младенцев. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила оспа обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения в период с июля 2022 года по май 2023 года из-за ее внезапного появления, быстрого распространения и отсутствия информации об эффективности вакцины.

В настоящее время золотым стандартом диагностики MPXV является количественная ПЦР, для которой требуется специальное оборудование и обученный персонал. Диагностика обычно проводится в специализированных лабораториях, и получение результатов может занять несколько дней после сбора проб, особенно в условиях ограниченных ресурсов.

В этом исследовании исследователи разработали анализ под названием «MPXV-CRISPR» для быстрого обнаружения MPXV. Анализ включает экстракцию геномной ДНК (гДНК) из клинических образцов с последующей амплификацией и обнаружением с использованием CRISPR-Cas12a-опосредованного расщепления ДНК. Его можно считывать с помощью методов флуоресценции и полоски с боковым потоком.

Анализ продемонстрировал клиническую чувствительность 100% и специфичность 99.3% по сравнению с анализом qPCR и панелью вирусных и бактериальных патогенов. Показания в латеральном потоке достигли чувствительности 100% и специфичности 98.6% для MPXV без перекрестной реактивности против других вирусов.

Анализ MPXV-CRISPR может стать ценным инструментом для быстрой диагностики MPXV на месте в условиях ограниченных ресурсов. Ее можно выполнить примерно за 45 минут, обеспечивая быстрые и точные результаты. Рекомендуется провести дальнейшие исследования для расширения диапазона циркулирующих линий MPXV, на которые нацелен анализ.

источники:

– The Lancet Microbe: «Быстрое обнаружение вируса оспы обезьян с использованием анализа, опосредованного CRISPR-Cas12a: лабораторное исследование по проверке и оценке»

– Определения: Вирус оспы обезьян (MPXV): крупный вирус с двухцепочечной ДНК, вызывающий оспу обезьян – зоонозное заболевание, поражающее как людей, так и животных. MPXV-CRISPR: анализ для быстрого обнаружения MPXV на месте, основанный на изотермической амплификации и технологии CRISPR-Cas. Анализ на месте оказания медицинской помощи: диагностический тест, предназначенный для проведения в месте, где находится пациент, обеспечивающий быстрые результаты без необходимости использования специализированного лабораторного оборудования или обученного персонала. Изотермическая амплификация: метод амплификации нуклеиновых кислот при постоянной температуре, устраняющий необходимость в термоциклере. Технология CRISPR-Cas: инструмент редактирования генов, который использует CRISPR РНК (crRNA) и CRISPR-ассоциированные (Cas) белки для нацеливания на определенные последовательности ДНК для расщепления и модификации.