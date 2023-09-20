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Новый анализ на месте оказания медицинской помощи для быстрого обнаружения вируса оспы обезьян

ByГабриэль Бота

сентябрь 20, 2023
Новый анализ на месте оказания медицинской помощи для быстрого обнаружения вируса оспы обезьян

Исследование, подтверждающее концепцию, опубликованное в журнале The Lancet Microbe, представляет многообещающий анализ для быстрого обнаружения вируса оспы обезьян (MPXV) на месте оказания медицинской помощи. Исследователи из Австралии разработали анализ на основе изотермической амплификации и технологии CRISPR-Cas. Благодаря высокой чувствительности и специфичности анализ показал хорошие результаты по сравнению с золотым стандартом количественной полимеразной цепной реакции (кПЦР).

Оспа обезьян — зоонозное заболевание, вызываемое MPXV, крупным вирусом с двухцепочечной ДНК. Хотя в основном сообщалось о мужчинах, имеющих половые контакты с мужчинами, случаи также наблюдались у женщин и младенцев. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила оспа обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения в период с июля 2022 года по май 2023 года из-за ее внезапного появления, быстрого распространения и отсутствия информации об эффективности вакцины.

В настоящее время золотым стандартом диагностики MPXV является количественная ПЦР, для которой требуется специальное оборудование и обученный персонал. Диагностика обычно проводится в специализированных лабораториях, и получение результатов может занять несколько дней после сбора проб, особенно в условиях ограниченных ресурсов.

В этом исследовании исследователи разработали анализ под названием «MPXV-CRISPR» для быстрого обнаружения MPXV. Анализ включает экстракцию геномной ДНК (гДНК) из клинических образцов с последующей амплификацией и обнаружением с использованием CRISPR-Cas12a-опосредованного расщепления ДНК. Его можно считывать с помощью методов флуоресценции и полоски с боковым потоком.

Анализ продемонстрировал клиническую чувствительность 100% и специфичность 99.3% по сравнению с анализом qPCR и панелью вирусных и бактериальных патогенов. Показания в латеральном потоке достигли чувствительности 100% и специфичности 98.6% для MPXV без перекрестной реактивности против других вирусов.

Анализ MPXV-CRISPR может стать ценным инструментом для быстрой диагностики MPXV на месте в условиях ограниченных ресурсов. Ее можно выполнить примерно за 45 минут, обеспечивая быстрые и точные результаты. Рекомендуется провести дальнейшие исследования для расширения диапазона циркулирующих линий MPXV, на которые нацелен анализ.

источники:

– The Lancet Microbe: «Быстрое обнаружение вируса оспы обезьян с использованием анализа, опосредованного CRISPR-Cas12a: лабораторное исследование по проверке и оценке»

– Определения: Вирус оспы обезьян (MPXV): крупный вирус с двухцепочечной ДНК, вызывающий оспу обезьян – зоонозное заболевание, поражающее как людей, так и животных. MPXV-CRISPR: анализ для быстрого обнаружения MPXV на месте, основанный на изотермической амплификации и технологии CRISPR-Cas. Анализ на месте оказания медицинской помощи: диагностический тест, предназначенный для проведения в месте, где находится пациент, обеспечивающий быстрые результаты без необходимости использования специализированного лабораторного оборудования или обученного персонала. Изотермическая амплификация: метод амплификации нуклеиновых кислот при постоянной температуре, устраняющий необходимость в термоциклере. Технология CRISPR-Cas: инструмент редактирования генов, который использует CRISPR РНК (crRNA) и CRISPR-ассоциированные (Cas) белки для нацеливания на определенные последовательности ДНК для расщепления и модификации.

By Габриэль Бота

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