Раскрытие тайн галактик: идеи от GALAXY CRUISE и гражданских астрономов

GALAXY CRUISE в сотрудничестве с гражданскими астрономами и используя передовые изображения телескопа Subaru, приступил к миссии по разгадке тайн галактик. Изучая эти изображения, участники проекта сделали революционное открытие: когда галактики сталкиваются и сливаются, они проявляют повышенную активность. Это открытие пролило свет на разнообразную природу Вселенной, которая обязана своим разнообразием галактик этим космическим столкновениям, продолжавшимся в течение огромных периодов времени.

КРУИЗ ПО ГАЛАКТИКИ, возглавляемый Национальной астрономической обсерваторией Японии (NAOJ), представляет собой гражданский научный проект, который бороздит космический океан с 2019 года. Гражданские астрономы, получив обширную подготовку, внесли значительный вклад в проект, что позволило исследователям беспрецедентные открытия о взаимодействии и слияниях галактик.

Проект пригласил гражданских астрономов помочь в идентификации взаимодействующих галактик на глубоких изображениях, полученных телескопом Subaru с помощью Hyper Suprime-Cam (HSC). Эти люди, возможно, не являются профессиональными астрономами, но благодаря обучению, проводимому профессионалами, они приобрели навыки классификации галактик. В течение 2.5 лет около 10,000 2 астрономов-любителей сделали более XNUMX миллионов классификаций, что было бы невозможно сделать только профессиональным астрономам.

Анализ классификаций этих гражданских ученых показал, что они были удивительно точны. Глубокие изображения HSC сыграли решающую роль в достижении такой высокой точности, поскольку они выявили ранее скрытые характеристики, такие как спиральные рукава в галактиках, ранее классифицированных как эллиптические. Кроме того, GALAXY CRUISE успешно зафиксировал ложные особенности, указывающие на взаимодействие галактик, благодаря чувствительности и разрешению изображений HSC.

Этот проект не только идентифицировал нормальные галактики, демонстрирующие признаки взаимодействия, но также идентифицировал галактики, которые в настоящее время подвергаются насильственным слияниям. Эти насильственные слияния привели к значительному искажению форм, демонстрируя огромную силу визуальных классификаций, сделанных большим количеством астрономов-любителей.

Одним из ключевых выводов исследования GALAXY CRUISE является то, что взаимодействующие галактики, особенно те, которые участвуют в насильственных слияниях, демонстрируют повышенный уровень активности звездообразования и повышенную активность сверхмассивных черных дыр. Эти результаты позволяют предположить, что окончательное слияние галактик вызывает всплеск внутренней активности. Эти результаты опубликованы в первой научной статье GALAXY CRUISE, что представляет собой важную веху как для астрономов, так и для участвующих гражданских ученых.

Подход GALAXY CRUISE к идентификации сливающихся галактик посредством визуальной классификации, несмотря на его трудоемкий характер, оказался мощным методом построения всеобъемлющей выборки слияний. Этот подход в сочетании с высококачественными изображениями, полученными телескопом Субару, позволил исследователям лучше понять динамику и тонкости галактик.

Источники: проект GALAXY CRUISE, Национальная астрономическая обсерватория Японии.