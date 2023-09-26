Завораживающие снимки-победители конкурса «Астрономический фотограф 2023 года»

Королевская обсерватория в Гринвиче представила захватывающие снимки-победители конкурса «Астрономический фотограф 2023 года». Целью конкурса, который проводится уже 15 лет, является освещение работ космических фотографов-любителей со всего мира.

Победившее в конкурсе этого года изображение под названием «Неожиданная Андромеда» было сделано Марселем Дрекслером, Ксавье Строттнером и Янном Сэйнти из Германии и Франции. На фотографии запечатлена невиданная ранее кислородная дуга рядом с галактикой Андромеды. По словам фотографов, это изображение стало случайной находкой, поскольку изначально они намеревались запечатлеть красивое изображение Галактики Андромеды, но наткнулись на это неожиданное явление.

Фотография привлекла внимание ученых со всего мира, которые сейчас сотрудничают в исследовании этого гигантского объекта.

Помимо общего победителя, на конкурсе определяются победители в различных номинациях. Некоторые из известных победителей категорий включают в себя:

– Фотограф года в сфере Skyscapes: «Большой космический фейерверк» Анхеля Ана, демонстрирующий спрайты — редкое атмосферное явление, напоминающее фейерверк.

– «Солнечный фотограф года»: «Солнечный вопрос» Эдуардо Шабергера Пупо, на котором изображено солнце с нитью в форме вопросительного знака.

– Лунный фотограф года: «Марс-сет» Итана Чаппела, запечатлевший затмение Марса, произошедшее 8 декабря 2022 года.

– Фотограф года полярного сияния: «Мазок кисти» Моники Девиат, демонстрирующий красоту полярного сияния в изоляции.

– Фотограф года «Планеты, кометы и астероиды»: «Подвешенный в солнечном луче» Тома Уильямса, предоставляющий уникальный вид Венеры в инфракрасных/ультрафиолетовых ложных цветах.

– Фотограф года в области людей и космоса: «Зейла» Викаса Чандера, демонстрирующая коварные береговые линии атлантического побережья Намибии.

– Фотограф года по звездам и туманностям: «Новый класс галактических туманностей вокруг звезды YY Hya» Марселя Дрекслера, демонстрирующий открытие ранее неизвестных галактических туманностей.

– Приз сэра Патрика Мура лучшему новичку: «Sh2-132: Ослепленный светом» Аарона Вильгельма, показывающий комплекс Sh2-132 недалеко от границы созвездий Цефея и Лацерты.

– Молодой фотограф года: «Туманность Бегущая Цыплёнка» Жунвэя Сюя и Бинью Вана, в которой показано звездное скопление Коллиндер 249 внутри светящейся газовой туманности.

– Премия Энни Маундер за инновации в области изображений: «Черное эхо» Джона Уайта, запечатлевшее звук черной дыры в центре галактики Персей с использованием аудиоматериала из проекта НАСА «Чандра Сонификация».

Эти невероятные изображения демонстрируют красоту и чудеса нашей Вселенной и служат свидетельством мастерства и страсти космических фотографов-любителей по всему миру.

Источники: сайт «Астроном-фотограф года».