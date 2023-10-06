Потрясающие галактики, снятые космическим телескопом Хаббла НАСА

Космический телескоп НАСА «Хаббл» продолжает удивлять нас захватывающими дух изображениями галактик. Каждый день на этой неделе НАСА делится новым изображением галактики, снятым Хабблом. Эти изображения не только предоставляют увлекательную информацию об этих далеких галактиках, но и служат визуальным развлечением для любителей астрономии.

Прежде чем углубляться в красоту этих снимков галактики, давайте сначала поймем, что такое галактика. Галактики — это обширные космические районы, состоящие из звезд, газа и пыли, которые удерживаются вместе под действием гравитации. Они бывают разных размеров и форм: от миллионов звезд до миллиардов. Млечный Путь, наша родная галактика, — лишь одна из миллиардов во Вселенной, а недавние оценки предполагают наличие триллионов галактик.

Космический телескоп Хаббл обратил свой взор на многочисленные галактики, захватив около 10,000 4654 галактик на одном изображении. Одной из галактик, продемонстрированных НАСА, является NGC 4654, промежуточная спиральная галактика, расположенная в созвездии Девы. NGC 4639 демонстрирует асимметричное распределение звезд и нейтрального газообразного водорода. Эта асимметрия может быть результатом взаимодействия с галактикой-компаньоном под названием NGC XNUMX и влияния сильной гравитационной силы со стороны скопления галактик Девы.

Еще одна галактика, представленная НАСА, — NGC 612, редкая радиогалактика линзовидной формы. Линзовидные галактики имеют центральную выпуклость и диск, похожие на спиральные галактики, но не имеют характерных рукавов. NGC 612 — активная галактика, излучающая значительно больше инфракрасного излучения, чем видимого света. Это одна из пяти известных неэллиптических радиогалактик, и ученые все еще изучают причины ее радиоизлучения.

NGC 6951, расположенная примерно в 78 миллионах световых лет от нас в созвездии Цефея, демонстрирует ярко-синие спиральные рукава и блестящее белое галактическое ядро. Эта галактика переживала периоды интенсивного звездообразования, сменявшиеся фазами покоя. В ее центре находится сверхмассивная черная дыра, окруженная кольцом звезд, газа и пыли, которое поставляет материал для продолжающегося звездообразования.

Наконец, НАСА представляет NGC 1087, спиральную галактику с перемычкой диаметром 87,000 80 световых лет и расположенную на расстоянии XNUMX миллионов световых лет от Земли. В этой галактике имеются области холодного молекулярного газа, представленные темно-красными полосами, и области активного звездообразования, характеризующиеся ярко-розовым ионизированным газом. В более голубых областях находятся молодые горячие звезды.

Эти изображения, полученные космическим телескопом «Хаббл», дают бесценную информацию о природе и эволюции галактик. Они позволяют ученым изучать звездообразование, взаимодействие между галактиками и поведение сверхмассивных черных дыр. Продолжающееся исследование космоса с помощью «Хаббла» продолжает расширять наше понимание огромной Вселенной, в которой мы живем.

Определения:

– Галактика: огромные космические районы, содержащие звезды, газ и пыль, удерживаемые вместе гравитацией.

– Промежуточная спиральная галактика: тип галактики со структурой между спиральной галактикой с перемычкой и спиральной галактикой без перемычки.

– Радиогалактика: галактика, излучающая значительное количество радиоволн.

– Чечевицеобразная галактика: галактика с центральной выпуклостью и диском, похожая на спиральные галактики, но не имеющая характерных спиральных рукавов.

– Сейфертовская галактика: активная галактика, излучающая большое количество инфракрасного излучения, несмотря на то, что в видимом свете она выглядит нормально.

– Неэллиптическая радиогалактика: радиогалактика, не эллиптическая по форме, но обладающая другой морфологией.

– Сверхмассивная черная дыра: черная дыра с массой в миллионы или миллиарды раз большей, чем у Солнца.

источники:

– Оригинальная статья: Космический телескоп НАСА «Хаббл» запечатлел галактику NGC 4654 – НАСА

– Оригинальная статья: Потрясающая галактика NGC 612, снятая космическим телескопом Хаббла НАСА – НАСА

– Оригинальная статья: Космический телескоп НАСА «Хаббл» запечатлел спиральную галактику NGC 6951 – НАСА

– Оригинальная статья: Хаббл видит горячую точку в бурном южном полушарии Юпитера – НАСА