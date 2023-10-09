Новые изображения космического телескопа Хаббл раскрывают потрясающие галактики

НАСА опубликовало шесть новых изображений галактик, полученных космическим телескопом Хаббл. Эти изображения дают ценную информацию о различных космических явлениях, включая звездообразование, эволюцию и сверхновые. Космический телескоп Хаббл наблюдает за космосом более трех десятилетий и сделал около 1.5 миллионов наблюдений. Он улавливает видимый и ультрафиолетовый свет, а также короткий участок инфракрасного спектра, что имеет решающее значение для изучения небесных объектов.

Орбита Хаббла вокруг Земли на высоте 340 миль над поверхностью позволяет ему улавливать свет, которому препятствует атмосфера Земли. Различные типы света дают разные подсказки об отдаленных небесных объектах. Видимый и ультрафиолетовый свет позволяет обнаружить более близкие явления, а инфракрасный свет позволяет астрономам наблюдать некоторые из древнейших и самых далеких явлений во Вселенной. Космический телескоп Джеймса Уэбба, последний аналог Хаббла, фокусируется на среднем и ближнем инфракрасном диапазоне.

Недавние изображения, опубликованные НАСА, демонстрируют различные галактики. NGC 4654, промежуточная спиральная галактика в созвездии Девы, помогает исследователям понять связь между молодыми звездами и холодным газом. NGC 612, редкая радиогалактика, расположенная в созвездии Скульптора, излучает значительное радиоизлучение, и ученые изучают причину этого явления. NGC 6951, промежуточная спиральная галактика в созвездии Цефа, содержит сверхмассивную черную дыру, окруженную околоядерным кольцом, и дает представление о космической среде, в которой рождаются сверхновые.

NGC 1087, спиральная галактика с перемычкой в ​​созвездии Кита, демонстрирует продолжающееся звездообразование, что вызывает интерес исследователей. NGC 5068, еще одна спиральная галактика с перемычкой в ​​созвездии Девы, содержит межзвездную пыль и тысячи областей звездообразования. Наконец, NGC 685, спиральная галактика с перемычкой в ​​созвездии Эридана, имеет закрученные синие рукава и имеет размер примерно вдвое меньше Млечного Пути.

Эти изображения представляют собой замечательную работу космического телескопа Хаббла по разгадке тайн нашей Вселенной. Снимая потрясающие изображения, НАСА может поделиться чудесами космоса со всем миром.

источники:

– НАСА (www.nasa.gov)