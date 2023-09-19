Газ играет решающую роль в жизненном цикле галактик. Хотя звезды и галактики уже давно находятся в центре внимания астрономических наблюдений, лишь недавно исследователи смогли увидеть и лучше понять значительное влияние газа на формирование и эволюцию этих космических структур.

Термин «газ» относится к межзвездной среде, которая находится между галактиками, а также к окологалактическому газу, который тесно окружает галактику. Эти термины используются астрономами для описания различных областей газа, но между ними нет строгой границы.

Астрономы начали разгадывать сложные потоки газа между галактиками, их окологалактической и межгалактической средой. Этот поток играет жизненно важную роль в регулировании звездообразования, поскольку продолжающееся дыхание газа необходимо для рождения новых звезд. Когда этот поток прекращается, прекращается и образование звезд.

Процесс дыхания галактики включает взаимодействие звезд, гравитации, температуры и плотности газа. Когда Вселенная сформировалась, газ собрался внутри галактик и породил звезды. Когда звезды умирают, они выбрасывают газ обратно в окружающее пространство, которое изначально горячее и рассеянное. Однако по мере того, как газ покидает галактику, он остывает, а его плотность увеличивается. Это позволяет гравитации затягивать газ обратно в галактику, где он может коллапсировать и образовывать новые звезды.

Астрономам удавалось наблюдать потоки газа в галактики и из них с 1960-х годов, используя свет далеких квазаров. Они обнаружили, что окологалактический газ вблизи галактик имеет более высокую металличность, что указывает на то, что это результат выброса газа звездами. Газ в окологалактической среде также действует как источник топлива для звездообразования в галактиках.

Крупномасштабные исследования показали, что газ в окологалактической среде в 1,000 раз плотнее, чем газ, обнаруженный в межгалактической среде. Температура этого газа колеблется от 10,000 1 до XNUMX миллиона Кельвинов, что делает его одновременно горячее и холоднее, чем межгалактический газ. Однако изучение втекающего газа затруднено из-за того, что сигналы перекрываются сигналами самих галактик.

Причина выхода газа, которую легче наблюдать, остается неясной. Это может быть результатом сверхновых, звездных ветров или даже обратной связи с черной дырой. Тем не менее, независимо от конкретной причины, поток газа со временем прекращается, что приводит к прекращению звездообразования в галактиках. Как только галактика перейдет в состояние покоя, она больше не будет образовывать звезды и станет красного цвета.

Хотя о галактическом дыхании еще многое предстоит узнать, моделирование дает астрономам полезную информацию. Например, моделирование FIRE моделирует формирование и эволюцию галактик на протяжении миллиардов лет, позволяя исследователям визуализировать потоки газа в эти космические структуры и из них.

В заключение отметим, что газ является жизненно важным компонентом в процессе дыхания галактики. Понимание роли газа в звездообразовании и жизненном цикле галактик имеет решающее значение для понимания происхождения звезд, планет и даже самой жизни.

источники:

– Тумлинсон Дж. и др. «Округгалактическая среда массовых галактик Млечного Пути» (2017)