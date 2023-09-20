Понимание того, как дышат галактики:

На протяжении веков астрономы сосредоточивали свое внимание на звездах и галактиках только для того, чтобы обнаружить, что большая часть материи в галактике на самом деле представляет собой газ. Благодаря развитию технологий астрономы теперь могут наблюдать и изучать потоки газа в галактиках и из них, проливая свет на процесс дыхания этих космических структур. Когда галактика перестает дышать, звездообразование прекращается.

В космосе газ существует в различных формах. Когда он находится между галактиками, его называют межгалактической средой, а газ, окружающий галактику, известен как окологалактический газ. Это не отдельные барьеры, а скорее названия, используемые астрономами для описания различных фаз газа.

Поток газа между галактикой, ее окологалактической средой и межгалактической средой имеет решающее значение в регулировании звездообразования. В этом процессе играют роль звезды, гравитация, температура и плотность газа. По мере того, как газ собирается в галактиках и формируются звезды, газ в конечном итоге выбрасывается обратно, когда звезды умирают, особенно в виде сверхновых. Газ на этом этапе горячий и диффузный, сопротивляющийся уплотнению.

Однако по мере того, как газ покидает галактику и остывает, его плотность увеличивается, позволяя гравитации оказывать более сильное притяжение. Затем газ втягивается обратно в галактику, где он может схлопнуться в облака и дать начало новым звездам. Именно этот цикл переработки газа позволяет галактикам продолжать дышать.

Астрономы впервые открыли концепцию галактического дыхания в 1960-х годах, когда наблюдали свет от далеких квазаров, проходящий через газовые облака. С тех пор достижения в области технологий предоставили астрономам более совершенные инструменты и более глубокое понимание этого явления.

Изучая окологалактическую среду, астрономы обнаружили доказательства дыхания галактик в виде отдельных газовых облаков за пределами галактик. Определенные газовые облака имеют более высокую металличность, что указывает на то, что они возникли внутри галактик и впоследствии были изгнаны. Этот газ с более высокой металличностью является явным признаком газа, который уже был в галактике.

Хотя понимание особенностей галактического дыхания остается сложной задачей, астрономы обнаружили, что газ в окологалактической среде в 1,000 раз плотнее, чем межгалактический газ. Температура этого газа колеблется от 10,000 1 до XNUMX миллиона Кельвинов, что делает его одновременно холоднее и горячее, чем межгалактическая среда.

Причины истечения газа до сих пор неясны, возможно, это сверхновые, звездные ветры, струи черных дыр и обратная связь. Независимо от конкретных механизмов, этот процесс дыхания в конечном итоге останавливается, что астрономы называют «гашением».

Понимание того, как дышат галактики, необходимо для разгадки сложной взаимосвязи между потоком газа, звездообразованием и эволюцией галактик. Продолжающиеся исследования и исследования в этой области продолжают углублять наши знания о космосе и нашем месте в нем.