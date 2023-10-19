Рождение новой планеты: доказательства планетарного столкновения, обнаруженные в далекой звездной системе

Астрономы потенциально обнаружили последствия массивного столкновения двух планет-гигантов в далекой звездной системе. Столкновение, если оно подтвердится, может предоставить уникальную возможность стать свидетелем рождения новой планеты и получить представление о процессе формирования планет.

В декабре 2021 года астрономы наблюдали обычную солнцеподобную звезду, известную как ASASSN-21qj, которая испытывала необычное мерцание и затемнение. Хотя эти явления не являются чем-то необычным и обычно объясняются перемещением вещества между звездой и Землей, астроном-любитель по имени Артту Сайнио отметил, что излучение инфракрасного света звезды увеличилось примерно на 4% за два с половиной года до этого явления. событие затемнения.

Основываясь на этих наблюдениях, исследователи предполагают, что мерцание и затемнение можно объяснить катастрофическим столкновением двух планет. Считается, что гигантские удары такого рода часто встречаются на заключительных стадиях формирования планет и могут существенно влиять на размеры, состав и орбиты планет в системе.

Столкновение высвободило бы огромное количество энергии, создав горячую светящуюся массу материала, которая была бы в сотни раз больше, чем исходные планеты. Это расширенное планетарное тело, наблюдаемое с помощью космического телескопа НАСА WISE, постепенно охлаждалось и сжималось в течение миллионов лет, потенциально образуя совершенно новую планету.

В результате удара также образовались шлейфы обломков, часть которых испарилась и конденсировалась в лед и горные кристаллы. Эти шлейфы могли пройти между ASASSN-21qj и Землей, вызывая беспорядочное затемнение звезды.

Если интерпретация этих событий верна, изучение этой звездной системы может дать ценную информацию о механизмах формирования планет. Из ограниченных наблюдений, сделанных до сих пор, исследователи пришли к выводу, что сталкивающиеся планеты были в несколько раз больше массы Земли и потенциально сопоставимы по размеру с Ураном и Нептуном. Кроме того, температура тела после удара оценивалась примерно в 700°C, что позволяет предположить присутствие элементов с низкой температурой кипения, таких как вода.

Это открытие открывает новое окно в понимание планетарных столкновений и рождения новых миров. Изучая последствия таких событий, ученые могут получить важную информацию о процессах, формирующих нашу Вселенную.

источники:

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