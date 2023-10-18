Жестокая история галактики Андромеда раскрыта проектом галактической археологии

Недавний проект галактической археологии, проведенный международной командой астрофизиков, раскрыл жестокую и драматическую историю галактики Андромеды, ближайшей к нашему Млечному Пути крупной галактики. Анализируя химический состав звезд Андромеды, исследователи смогли реконструировать ее прошлое. Они обнаружили множество элементов, в том числе планетарные туманности и красные гиганты, что указывает на турбулентный процесс формирования. На самом деле команда считает, что создание Андромеды было более хаотичным, чем формирование Млечного Пути.

Исследователи предполагают, что Андромеда пережила вспышку интенсивного звездообразования, заложившую основу галактики, за которой последовал вторичный период рождения звезд между 2 и 4.5 миллиардами лет назад. Этот второй период звездообразования, вероятно, был вызван «мокрым слиянием», когда Андромеда столкнулась и слилась с другой богатой газом галактикой. Приток газа в результате этого слияния способствовал дальнейшему звездообразованию.

Команда также нашла доказательства того, что Андромеда в прошлом подвергалась столкновениям и слияниям с другими галактиками. Изучая химический состав звезд Андромеды, они выявили два различных признака в компонентах ее диска. В одной семье звезд было в десять раз больше кислорода, чем в железе, в то время как в другой группе было одинаковое количество обоих элементов. Эта ценная находка проливает свет на природу предполагаемого столкновения и его влияние на звездное население Андромеды.

Проект галактической археологии не только дает представление о прошлом Андромеды, но и намекает на ее бурное будущее. Млечный Путь и Андромеда в настоящее время находятся на пути к столкновению, которое, по прогнозам, столкнется примерно через 4.5 миллиарда лет. Это столкновение приведет к значительной трансформации обеих галактик, сотрет их отличительные спиральные рукава. Звездное население, включая нашу Солнечную систему, выживет, но будет выброшено на новые орбиты вокруг нового галактического центра.

Выводы команды способствуют более широкому исследованию происхождения химических элементов во Вселенной. Дальнейшие исследования с использованием современных телескопов, таких как космический телескоп Джеймса Уэбба, продолжат исследовать Андромеду и обеспечат более глубокое понимание ее истории и происхождения.

источники:

- Письма Астрофизического журнала