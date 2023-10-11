Более четкое представление о Млечном Пути: исследование шаровых скоплений Гайей

Космическая миссия «Гайя», запущенная десять лет назад Европейским космическим агентством (ЕКА), имела целью создать трехмерную карту нашей галактики, Млечного Пути. После наблюдения 3 миллиарда звезд и составления карты Млечного Пути ученые поняли, что им не хватает четкого изображения густонаселенных областей неба. Чтобы решить эту проблему, космическая обсерватория Гайя сосредоточилась на изучении шаровых скоплений, которые представляют собой суперконгломераты звезд.

Шаровые скопления представляют собой плотные скопления сотен тысяч звезд и являются одними из старейших объектов во Вселенной. Изучая эти скопления, ученые обнаружили, что Солнце находится не в центре Млечного Пути, а в рассеянных скоплениях, находящихся в одном из спиральных рукавов галактики, называемом рукавом Стрельца.

ЕКА обратилось к астрономам-любителям с просьбой помочь проанализировать данные, собранные из определенного шарового скопления под названием Омега Центавра, расположенного примерно в 17,090 XNUMX световых годах от Земли. Анализ выявил в этом скоплении полмиллиона новых звезд и даже космические объекты, настолько массивные, что они преломляют свет.

Исследование шаровых скоплений Гайей позволило получить более четкое представление об этих небесных структурах. Огромное количество звезд в этих скоплениях часто может перегружать телескопы, что затрудняет их правильное изучение. Однако наблюдения Гайи позволили более подробно и точно описать эти скопления.

Выбор исследования Омеги Центавра был мотивирован ее статусом крупнейшего известного шарового скопления в Млечном Пути, которое можно наблюдать с Земли. Омега Центавра, диаметр которой составляет 150 световых лет, а вес, по оценкам, в четыре миллиона раз больше Солнца, распределена примерно по 10 миллионам звезд. Картирование этого скопления с помощью Gaia выявило наибольшее количество новых звезд на сегодняшний день и пролило свет на распределение звезд в Млечном Пути.

Одним из интересных явлений, наблюдаемых Гайей, является гравитационное линзирование, при котором свет, проходящий через тяжелые объекты, такие как шаровые скопления, искажается. Из-за гравитационного притяжения этих скоплений свет искривляется, что приводит к эффекту увеличения. Gaia обнаружила 381 случай гравитационного линзирования в скоплении Омега Центавра, что позволило наблюдать отдаленные яркие источники, известные как квазары. Эти квазары могут питаться от черных дыр, и способность Гайи изучать их посредством эффекта линзирования скопления дает ценную информацию об этих далеких явлениях.

В будущем, в 2025 году, Гайя планирует опубликовать больше данных, включая информацию о восьми дополнительных звездных регионах. Ученые надеются, что это поможет подтвердить возраст нашей галактики, определить местонахождение ее центра, понять звездную эволюцию и, в конечном итоге, дать представление о звездной эволюции. возраст самой Вселенной.

источники:

– НАСА – Омега Центавра: https://www.nasa.gov/feature/goddard/new-study-of-gaia-old-data-reveals-new-population-of-exotic-stellar-objects

– ЕКА: https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia/Gaia_reveals_veritable_treasure_trove_of_astronomical_objects

– DW: https://www.dw.com/en/gaia-space-mission-fills-in-map-of-milky-way/a-58050539