Обсерватория Гайя обнаружила полмиллиона звезд в соседнем скоплении

Обсерватория Гайя Европейского космического агентства опубликовала последние данные, раскрывающие новаторские открытия. В своем третьем выпуске данных Gaia идентифицировала полмиллиона звезд в ближайшем скоплении, около 400 гравитационных линз и орбиты более 156,000 XNUMX астероидов.

Недавно идентифицированные звезды расположены в Омеге Центавра, крупнейшем шаровом скоплении, видимом с Земли. Гайя наблюдала в ядре скопления в десять раз больше звезд, включая звезды, которые в 15 раз тусклее, чем те, которые были обнаружены ранее.

Этот выпуск данных является важной вехой для исследователей, поскольку он дает ценную информацию о структуре, распределении и движении звезд в Омеге Центавра. Алексей Минц, член Коллаборации Gaia, выразил радость по поводу использования всего потенциала Gaia для создания комплексной крупномасштабной карты скопления.

Помимо звезд, Гайя также наблюдала более 380 гравитационных линз — объектов, которые изгибают и фокусируют свет из отдаленных частей Вселенной. Эти линзы позволяют астрономам изучать древние галактики и потенциально лучше понять темную материю.

Кристин Дюкуран, астрофизик, участвовавшая в этом сотрудничестве, подчеркнула открытие среди наблюдаемых объектов далеких линзированных квазаров. Квазары — это чрезвычайно яркие ядра галактик, питаемые черными дырами. Идентификация этих квазаров помогает астрофизикам в их поисках понимания древних активных галактических ядер.

Кроме того, с нетерпением ожидаются будущие публикации данных Gaia. Четвертый выпуск, ожидаемый в 2026 году, будет включать наблюдения за восемью звездно-плотными областями космоса. Окончательный выпуск данных миссии запланирован на 2030 год.

Этот замечательный выпуск данных с Гайи знаменует собой еще один шаг вперед в нашем понимании космоса и предоставляет исследователям жизненно важную информацию о динамике звезд, эволюции галактик и загадках Вселенной.

источники:

– Европейское космическое агентство

– Сотрудничество Гайя

– Институт астрофизики Лейбница в Потсдаме