Миссия Gaia публикует новые данные, картографирующие Млечный Путь

Миссия Gaia Европейского космического агентства недавно опубликовала значительный объем данных, дающих ценную информацию о структуре Млечного Пути. Gaia — это космическая обсерватория, целью которой является создание комплексной трехмерной карты нашей галактики, включая звезды, планеты, кометы и астероиды.

Последний выпуск данных включает полмиллиона новых звезд и подробную информацию о более чем 150,000 526,587 астероидах в нашей солнечной системе. Эта информация заполняет пробелы в предыдущих выпусках, особенно в густонаселенных районах неба. Например, в шаровом скоплении Омега Центавра, крупнейшем скоплении, видимом с Земли, теперь видно в десять раз больше звезд, чем раньше: в общей сложности идентифицировано XNUMX XNUMX новых звезд.

Помимо этих звезд, Гайя обнаружила значительное количество гравитационных линз. Гравитационное линзирование происходит, когда массивный объект, такой как скопление галактик, искажает пространство-время, действуя как увеличительное стекло и позволяя исследователям наблюдать более удаленные объекты. Gaia выявила 381 надежного кандидата на роль линзованных квазаров, включая 50 весьма вероятных кандидатов. Эти линзованные квазары представляют собой чрезвычайно яркие ядра галактик, питаемые черными дырами.

Основная цель Gaia — исследование звезд, но в качестве дополнительного бонуса она также собирает ценные космологические данные. Миссия предоставляет уникальный взгляд на Вселенную и ее объекты, от объектов в нашей Солнечной системе до многочисленных изображений квазаров, находящихся на расстоянии миллиардов световых лет.

С каждым выпуском данных Gaia расширяет наше понимание Млечного Пути и его различных компонентов. Теперь учёные могут использовать это богатство информации для более детального изучения скоплений и исследования удалённых объектов, которые раньше были вне нашей досягаемости. Перспектива всего неба Гайи продолжает предлагать замечательное понимание Вселенной, в которой мы живем.

источники:

- Миссия Европейского космического агентства Gaia

– Немецкий институт астрофизики Лейбница в Потсдаме

– Французская лаборатория астрофизики Бордо.