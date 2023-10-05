Индийская организация космических исследований проведет испытание на прерывание полета миссии Гаганьян

Индийская организация космических исследований (ISRO) готовится к решающему испытанию системы спасения экипажа в полете для миссии «Гаганьян», первого в Индии пилотируемого космического полета. Испытание планируется провести до конца октября 2023 года.

Система эвакуации экипажа (CES) — это функция безопасности, предназначенная для быстрого отделения модуля экипажа от ракеты-носителя в случае возникновения чрезвычайной ситуации во время запуска. Испытательная машина TV-D1, представленная в этом месяце, станет первой из четырех миссий по прерыванию полета, запланированных в рамках программы Gaganyaan.

Целью предстоящего испытания является проверка работоспособности CES в различных условиях, таких как высокое динамическое давление и трансзвуковые условия. Специально для этой цели была разработана испытательная машина — одноступенчатая ракета на жидкостной двигательной установке.

Космический центр Викрама Сарабая (VSSC), расположенный в Тируванантапураме, ведущий центр ISRO, наблюдает за подготовкой к испытанию. По словам директора VSSC С. Унникришнана Наира, все системы корабля прибыли на стартовую площадку и в настоящее время идет окончательная сборка.

Кроме того, Наир упомянул о возможности использования испытательного корабля для космического туризма. Транспортное средство способно поднять модуль экипажа на высоту до 100 км и безопасно вернуться на Землю.

Миссия Gaganyaan направлена ​​на то, чтобы продемонстрировать способность Индии отправить экипаж из двух-трех человек на круговую орбиту длиной около 400 км вокруг Земли для миссии продолжительностью от одного до трех дней. Модуль экипажа имеет герметичную металлическую внутреннюю конструкцию и негерметичную внешнюю конструкцию с системой тепловой защиты, обеспечивающую комфортные условия для экипажа в космосе.

Тяжелая пусковая установка ISRO, ракета LVM3, была определена в качестве ракеты-носителя миссии Гаганьян. Однако Наир уточнил, что LVM3 нельзя использовать для проведения тестов по валидации CES из-за его высокой стоимости.

Источник: PTI (название источника скрыто)