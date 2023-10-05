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Индийская организация космических исследований проведет испытание на прерывание полета миссии Гаганьян

ByВики Ставропулу

Октябрь 5, 2023
Индийская организация космических исследований проведет испытание на прерывание полета миссии Гаганьян

Индийская организация космических исследований (ISRO) готовится к решающему испытанию системы спасения экипажа в полете для миссии «Гаганьян», первого в Индии пилотируемого космического полета. Испытание планируется провести до конца октября 2023 года.

Система эвакуации экипажа (CES) — это функция безопасности, предназначенная для быстрого отделения модуля экипажа от ракеты-носителя в случае возникновения чрезвычайной ситуации во время запуска. Испытательная машина TV-D1, представленная в этом месяце, станет первой из четырех миссий по прерыванию полета, запланированных в рамках программы Gaganyaan.

Целью предстоящего испытания является проверка работоспособности CES в различных условиях, таких как высокое динамическое давление и трансзвуковые условия. Специально для этой цели была разработана испытательная машина — одноступенчатая ракета на жидкостной двигательной установке.

Космический центр Викрама Сарабая (VSSC), расположенный в Тируванантапураме, ведущий центр ISRO, наблюдает за подготовкой к испытанию. По словам директора VSSC С. Унникришнана Наира, все системы корабля прибыли на стартовую площадку и в настоящее время идет окончательная сборка.

Кроме того, Наир упомянул о возможности использования испытательного корабля для космического туризма. Транспортное средство способно поднять модуль экипажа на высоту до 100 км и безопасно вернуться на Землю.

Миссия Gaganyaan направлена ​​на то, чтобы продемонстрировать способность Индии отправить экипаж из двух-трех человек на круговую орбиту длиной около 400 км вокруг Земли для миссии продолжительностью от одного до трех дней. Модуль экипажа имеет герметичную металлическую внутреннюю конструкцию и негерметичную внешнюю конструкцию с системой тепловой защиты, обеспечивающую комфортные условия для экипажа в космосе.

Тяжелая пусковая установка ISRO, ракета LVM3, была определена в качестве ракеты-носителя миссии Гаганьян. Однако Наир уточнил, что LVM3 нельзя использовать для проведения тестов по валидации CES из-за его высокой стоимости.

Источник: PTI (название источника скрыто)

By Вики Ставропулу

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