Формирование нового суперконтинента может угрожать жизни на Земле через 250 миллионов лет

Ученые из Бристольского университета использовали суперкомпьютерные климатические модели, чтобы предсказать потенциально разрушительные последствия формирования будущего суперконтинента. Они полагают, что примерно через 250 миллионов лет континенты Земли сольются и образуют новый суперконтинент под названием Пангея Ультима. Это слияние приведет к экстремальным климатическим условиям, сделав планету практически непригодной для жизни для людей и млекопитающих.

Моделируя тенденции температуры, ветра, дождя и влажности на суперконтиненте, исследователи смогли рассчитать влияние на уровень углекислого газа. Они обнаружили, что образование Пангеи Ультима приведет к более частым извержениям вулканов, выбросам большого количества углекислого газа в атмосферу и дальнейшему потеплению планеты. Кроме того, солнце станет ярче, излучая больше энергии и способствуя общему согревающему эффекту.

Александр Фарнсворт, ведущий автор исследования, заявил, что сочетание континентальности, более жаркого солнца и повышенного уровня CO2 приведет к чрезвычайно высоким температурам, достигающим 40-50 градусов по Цельсию. Высокий уровень влажности еще больше усугубит жару, сделав невозможным выживание людей и многих других видов из-за их неспособности охлаждать свое тело через пот.

Хотя прогнозы были рассчитаны исходя из предположения, что люди перестанут сжигать ископаемое топливо, исследователи предупредили, что удвоение нынешнего уровня углекислого газа может произойти гораздо раньше, если не будут приняты немедленные меры для решения климатического кризиса.

Этот тревожный прогноз является напоминанием о том, что последствия изменения климата могут быть серьезными и что необходимы срочные действия для смягчения их последствий. Исследование служит призывом уделять приоритетное внимание устойчивым практикам и сокращению выбросов углекислого газа, чтобы обеспечить пригодное для жизни будущее для будущих поколений.

источники:

– Бристольский университет

- CNN