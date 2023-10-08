DLR строит испытательный стенд для роботов для исследования Марса и Луны

Команда робототехники немецкого космического агентства DLR построила испытательный стенд площадью 1500 квадратных метров для своих будущих роботов-исследователей Марса и Луны. Этот испытательный стенд, расположенный в городе Оберпфаффенхофен возле Центра робототехники и мехатроники DLR, обеспечивает моделируемую среду для тестирования производительности этих роботов.

Испытательный стенд оснащен симуляторами лунной и марсианской поверхностей, включая такие материалы, как базальт, лавовые породы и свевит. Он включает в себя различные препятствия на местности, такие как песчаные дюны, холмы, туннели, овраги, валуны и насыпи, через которые роботы должны пройти. Цель — проверить возможности роботов по извлечению образцов и перемещению по различным типам местности.

Одним из ключевых аспектов испытаний является координация нескольких роботизированных платформ. Целью испытательного стенда является оценка того, насколько эти роботы могут эффективно работать вместе с точки зрения извлечения образцов и навигации. Роботы также будут использовать динамически создаваемые карты космоса для облегчения навигации.

Хотя испытательный стенд имеет свои ограничения, такие как его размер и отсутствие вакуумной среды или гравитационного моделирования, он служит своей цели — предоставить реалистичную местность для испытаний роботов. Он не был предназначен для проверки радиационной стойкости или атмосферных условий, которые можно оценить различными способами.

Первой миссией, которая будет использовать этот испытательный стенд, станет марсоход IDEFIX, разработанный в сотрудничестве с французским космическим агентством CNES. Ровер планируется отправить на Фобос в рамках миссии MMX из Японии.

Ожидается, что испытательный стенд DLR для марсианских и лунных исследовательских ботов станет ценным ресурсом для агентства и его партнеров в разработке и совершенствовании технологий, необходимых для будущих космических миссий.

источники:

– DLR – испытательный полигон на Луне и Марсе для роботизированных миссий

– UT – Инженеры создают робота, который может прилипать, ползать и плавать вокруг груды обломков астероидов

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