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Потенциал водяной муки как источника пищи и кислорода для астронавтов при освоении космоса

ByМамфо Брешиа

Октябрь 16, 2023
Потенциал водяной муки как источника пищи и кислорода для астронавтов при освоении космоса

Ученые из Университета Махидол в Таиланде исследуют потенциал водяной муки, самого маленького цветущего растения на Земле, в качестве источника пищи и кислорода для астронавтов во время освоения космоса. Водяная мука, или вольфия, — бескорневое растение, плавающее на поверхности озер и прудов Азии. Его способность производить кислород посредством фотосинтеза и высокое содержание белка делают его привлекательным кандидатом для поддержки астронавтов в длительных миссиях и посещениях других небесных тел.

Чтобы изучить влияние гравитации на рост и развитие водяной муки, исследователи подвергли растение условиям гипергравитации с помощью центрифуги в техническом центре Европейского космического агентства (ЕКА) в Нидерландах. Центрифуга может имитировать силу тяжести, в 20 раз превышающую земную, что позволяет ученым наблюдать, как водяная мука адаптируется к различным гравитационным средам.

Простота водной муки, отсутствие корней, стеблей и листьев, делает ее идеальным объектом для изучения влияния силы тяжести на рост растений. Его короткий жизненный цикл, составляющий от пяти до 10 дней, позволяет исследователям наблюдать весь его жизненный цикл и изучать его реакцию на гипергравитацию за короткий период.

Эксперименты включают в себя помещение водной муки в контейнеры, оснащенные светодиодами, имитирующими естественный солнечный свет, и их вращение на высоких скоростях. Исследователи смогут изучить два поколения водной муки в течение двухнедельного периода тестирования. Затем они извлекают образцы для химического анализа, чтобы получить представление о реакции водяной муки на гипергравитацию.

Прежде чем тестировать водную муку при экстремальных уровнях гравитации, команда уже использовала клиностаты — устройства, имитирующие слабую гравитацию или микрогравитацию, для наблюдения за ростом растений. Сравнение роста растений при нормальной гравитации и моделируемой микрогравитации практически не выявило различий. Тем не менее, исследователи стремятся расширить свои наблюдения на весь спектр гравитации, чтобы лучше понять, как растения адаптируются и процветают в различных условиях гравитации.

Благодаря своей способности производить кислород и потенциальному источнику белка, водная мука перспективна для космического сельского хозяйства и поддержки космонавтов во время длительных космических полетов. Дальнейшие исследования и анализ помогут определить его пригодность для поддержки освоения человеком космоса.

источники:

– Университет Махидол в Таиланде
– Технический центр Европейского космического агентства (ЕКА) в Нидерландах.

By Мамфо Брешиа

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