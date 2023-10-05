Китайская миссия Чанъэ-8 предоставит место для международного научного оборудования

Предстоящая лунная миссия Китая «Чанъэ-8», запуск которой запланирован на 2028 год, предоставит другим странам беспрецедентную возможность предоставить научное оборудование. Полезная нагрузка миссии составит 200 кг (440 фунтов), и заинтересованные страны смогут подать письма о намерениях в Национальное космическое управление Китая (CNSA) до конца этого года. Заместитель главного конструктора миссии Ван Цюн заявил, что приоритет будет отдан инновационным проектам, роботам, способным захватывать объекты с поверхности Луны, и научным инструментам, дополняющим китайские.

Помимо стационарных инструментов, страны-участницы также могут предоставить роботов, вездеходы и летательные аппараты, которые могут работать самостоятельно после приземления. CNSA также приветствует сотрудничество на уровне миссии, при котором Китай и его партнеры будут запускать и эксплуатировать свои зонды отдельно, но сотрудничать на орбите или совместно исследовать поверхность Луны.

Эта возможность международного сотрудничества не имеет себе равных, поскольку предыдущие миссии имели лишь часть полезной нагрузки. Например, миссия «Чанъэ-6», старт которой запланирован на следующий год, будет перевозить менее 20 кг оборудования из Франции, Швеции, Италии и Пакистана.

Цель Китая — создать лунную базу вблизи южного полюса Луны к 2035 году, и миссия «Чанъэ-8» может помочь в достижении этой цели. Потенциальные места посадки миссии включают соединяющий хребет Шеклтон-де-Жерлаш или три кратера, известные как Лейбниц-Бета, Амундсен и Кабеус, каждый из которых, как полагают, содержит водяной лед, который мог бы поддерживать лунную базу.

Миссия «Чанъэ-8» все еще находится на стадии концептуального проектирования и будет состоять из посадочного модуля, вездехода и оперативного робота. В общей сложности он будет оснащен 14 приборами для геологических исследований, наблюдений за Землей с Луны, анализа лунных проб и тестирования технологий использования ресурсов. В состав оборудования войдут камеры, сейсмометр, телескоп мягкого рентгеновского излучения, детектор низкочастотного электромагнитного поля и мультиспектральный формирователь изображений для наблюдения Земли.

Томас Зурбухен, бывший научный сотрудник НАСА, выразил свое волнение по поводу планов Китая по освоению Луны и подчеркнул важность международного сотрудничества в космосе. «Исследование Луны […] меняет не только наше понимание Луны, но и взаимоотношения между Луной и Землей, а, следовательно, и историю Земли», — сказал Зурбухен, который сейчас является профессором ETH Zurich в Швейцарии. Он подчеркнул потенциал сотрудничества между странами космического сообщества.

источники:

- Reuters