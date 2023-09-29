Астрономы обнаружили древнее магнитное поле в далекой галактике

Астрономы сделали революционное открытие, обнаружив магнитное поле галактики, которая находится так далеко, что ее свету потребовалось более 11 миллиардов лет, чтобы достичь Земли. Эта галактика существовала, когда Вселенной было всего 2.5 миллиарда лет. Это открытие дает ключевое понимание формирования магнитных полей в галактиках, включая наш Млечный Путь.

Наша галактика, как и другие галактики, пронизана магнитными полями, охватывающими десятки тысяч световых лет. Однако процесс формирования и развития этих полей остается в значительной степени неизвестным ученым. Ограниченные знания о магнитных полях в галактиках обусловлены тем фактом, что астрономы в основном картографировали магнитные поля только в соседних галактиках.

Используя возможности визуализации высокого разрешения Большой миллиметровой/субмиллиметровой решетки Атакамы (ALMA), исследователи обнаружили полностью развитое магнитное поле в далекой галактике. Это поле структурно похоже на те, что наблюдаются в непосредственной близости от нашей собственной галактики, но оно примерно в 1000 раз слабее магнитного поля Земли и охватывает более 16,000 XNUMX световых лет.

Эти новые открытия предполагают, что магнитные поля галактического масштаба могут быстро формироваться на ранних стадиях жизни галактики. Соавтор Роб Айвисон, астроном Европейской южной обсерватории (ESO), объясняет, что это открытие предлагает новый взгляд на внутреннюю работу галактик, поскольку магнитные поля неразрывно связаны с образованием новых звезд.

Исследователи сделали свое открытие, изучая свет, излучаемый пылевыми частицами в далекой галактике 9io9. В присутствии магнитного поля пылинки выравниваются, в результате чего излучаемый свет становится поляризованным. ALMA обнаружила и нанесла на карту поляризованный сигнал от 9io9, подтвердив наличие магнитного поля в столь отдаленной галактике.

Это революционное открытие проливает свет на раннее формирование и эволюцию магнитных полей в галактиках. Путем дальнейшего исследования далеких магнитных полей ученые надеются разгадать тайны, окружающие эти галактические особенности.

источники:

– Нина Мэсси, научный корреспондент Пенсильвании