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Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил массивные галактики на заре Вселенной

ByМамфо Брешиа

Октябрь 8, 2023
Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил массивные галактики на заре Вселенной

Космический телескоп Джеймса Уэбба сделал революционное открытие, обнаружив далекие галактики, которые больше, массивнее и ярче, чем ожидалось, что они будут существовать в течение первого миллиарда лет после Большого взрыва. Это заставило ученых подвергнуть сомнению традиционные теории космологии и даже повысило вероятность того, что Вселенная может быть вдвое старше, чем предполагалось ранее.

Команда ученых использовала сложное моделирование, чтобы объяснить это несоответствие. Они предполагают, что яростное и нерегулярное звездообразование в ранней Вселенной могло привести к тому, что галактики формировались и развивались быстрее, чем соседние галактики сегодня. Моделирование показывает, что даже менее массивные галактики могут казаться светящимися благодаря быстрой и нерегулярной активности звездообразования или звездообразованию. Энергетическая природа протозвезд и новорожденных звезд способствует яркости этих галактик.

Результаты, опубликованные в Astrophysical Journal Letters, предполагают, что галактики, образовавшиеся на космическом рассвете, могут достичь желаемой яркости в течение ограниченного времени, прошедшего после Большого взрыва. Этот период, известный как космический рассвет, знаменует появление света во Вселенной, когда были сформированы первые звезды и галактики.

Это открытие бросает вызов нашему пониманию формирования и эволюции галактик, подчеркивая сложную и динамичную природу ранней Вселенной. Космический телескоп Джеймса Уэбба продолжает расширять границы наших знаний и предоставляет ценную информацию о далеком космосе.

источники:
– Космический телескоп Джеймса Уэбба обратил свой взор в сторону далекой Вселенной… (исходная статья)
– Исследование показывает, что галактики вели себя по-разному в зачаточном состоянии Вселенной
– Изображение туманности Ориона, полученное космическим телескопом Джеймса Уэбба, опубликовано на ESASky.

By Мамфо Брешиа

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