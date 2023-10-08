Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил массивные галактики на заре Вселенной

Космический телескоп Джеймса Уэбба сделал революционное открытие, обнаружив далекие галактики, которые больше, массивнее и ярче, чем ожидалось, что они будут существовать в течение первого миллиарда лет после Большого взрыва. Это заставило ученых подвергнуть сомнению традиционные теории космологии и даже повысило вероятность того, что Вселенная может быть вдвое старше, чем предполагалось ранее.

Команда ученых использовала сложное моделирование, чтобы объяснить это несоответствие. Они предполагают, что яростное и нерегулярное звездообразование в ранней Вселенной могло привести к тому, что галактики формировались и развивались быстрее, чем соседние галактики сегодня. Моделирование показывает, что даже менее массивные галактики могут казаться светящимися благодаря быстрой и нерегулярной активности звездообразования или звездообразованию. Энергетическая природа протозвезд и новорожденных звезд способствует яркости этих галактик.

Результаты, опубликованные в Astrophysical Journal Letters, предполагают, что галактики, образовавшиеся на космическом рассвете, могут достичь желаемой яркости в течение ограниченного времени, прошедшего после Большого взрыва. Этот период, известный как космический рассвет, знаменует появление света во Вселенной, когда были сформированы первые звезды и галактики.

Это открытие бросает вызов нашему пониманию формирования и эволюции галактик, подчеркивая сложную и динамичную природу ранней Вселенной. Космический телескоп Джеймса Уэбба продолжает расширять границы наших знаний и предоставляет ценную информацию о далеком космосе.

источники:

– Космический телескоп Джеймса Уэбба обратил свой взор в сторону далекой Вселенной… (исходная статья)

– Исследование показывает, что галактики вели себя по-разному в зачаточном состоянии Вселенной

– Изображение туманности Ориона, полученное космическим телескопом Джеймса Уэбба, опубликовано на ESASky.