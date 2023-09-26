Новое исследование показало, что запах зараженной черники может отпугивать плодовых мух

Группа исследователей из США обнаружила, что черника, зараженная грибком Colletotrichum fioriniae, издает запах, который отпугивает пятнистокрылую дрозофилу, разрушительного вредителя плодовой мухи. Исследователи смогли воссоздать отпугивающий аромат гриба, обманом заставив мух воспринимать здоровые фрукты как зараженные. Это открытие может предложить альтернативный метод борьбы с вредителями, который снижает потребность в инсектицидах.

Пятнистокрылая дрозофила представляет собой серьезную угрозу для тонкокожих плодов и наносит экономический ущерб производителям во всем мире. С мухами трудно бороться, поскольку их жизненный цикл протекает внутри плодов, где они защищены от традиционных спреев-инсектицидов. Более того, их экспоненциальная скорость роста позволяет заражению быстро распространяться. Это привело к интенсивному использованию пестицидов, загрязнению окружающей среды и развитию устойчивости к инсектицидам.

Исследователи определили особые летучие химические вещества, выделяемые грибом, которые отпугивают мух D. suzukii. Два из этих химикатов, этилкротонат и этилбутират, оказались особенно эффективными в отпугивании мух. Эти природные репелленты могут быть включены в стратегию борьбы с вредителями, известную как «двухтактное управление». При таком подходе репелленты «отталкивают» насекомых от урожая, а аттрактант привлекает их к ловушке, содержащей инсектицид.

Следующие шаги исследовательской группы включают тестирование этих репеллентов в полевых условиях, как отдельно, так и в сочетании с аттрактантами, чтобы определить их эффективность. Они также заинтересованы в том, чтобы выяснить, могут ли эти репелленты действовать на другие фрукты, зараженные D. suzukii, такие как клубника, вишня и малина.

В целом, это исследование способствует необходимости альтернативных подходов к борьбе с вредителями плодовой мухи, предоставляя нетоксичные варианты для производителей, которые уменьшают зависимость от инсектицидов.

Источник: Кейтлин С. Реринг и др., Черника, зараженная грибковым патогеном Colletotrichum fioriniae, выделяет запахи, отпугивающие Drosophila suzukii, Pest Management Science (2023).