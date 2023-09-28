Новый подход использует грибковые запахи для отпугивания плодовых мух и сокращения использования инсектицидов

В ходе революционного исследования ученые из США обнаружили, что черника, зараженная грибком Colletotrichum fioriniae, издает запахи, которые отпугивают пятнистокрылую дрозофилу, разрушительного вредителя ягод и вишни. Воссоздав отпугивающий аромат гриба, исследователи смогли обмануть плодовых мух, заставив их воспринимать здоровые фрукты как зараженные, предложив потенциальную альтернативу традиционному использованию инсектицидов.

Пятнистокрылая дрозофила – устойчивый вредитель, представляющий значительную угрозу для тонкокожих плодов, приводящий к существенным экономическим потерям во всем мире. Обычные методы борьбы с вредителями в значительной степени основаны на использовании химических спреев, но они неэффективны против мух, которые укрываются внутри фруктов на протяжении большей части их жизненного цикла. Это часто приводит к чрезмерному использованию инсектицидов и последующему загрязнению окружающей среды.

Группа исследователей под руководством Кейтлин Реринг из Министерства сельского хозяйства США обнаружила, что два специфических летучих химических вещества, вырабатываемых грибом Colletotrichum fioriniae, — этилкротонат и этилбутират — эффективно отпугивают пятнистокрылых дрозофил. Эти соединения продемонстрировали потенциал для включения в стратегию борьбы с вредителями, известную как «двухтактное» управление.

В двухтактном сценарии природный репеллент «оттолкнет» мух от посевов, а аттрактант заманит их в ловушки, содержащие инсектициды. Этот метод позволяет целенаправленно бороться с вредителями без необходимости широкого распыления вредных химикатов.

В настоящее время исследователи проводят полевые испытания, чтобы оценить эффективность этих репеллентов как по отдельности, так и в сочетании с аттрактантами. Они также изучают, можно ли применить эти методы к другим фруктам, зараженным пятнистокрылой дрозофилой, таким как клубника, вишня и малина.

Этот прорыв предлагает многообещающее решение по сокращению использования инсектицидов и удовлетворению острой потребности в альтернативных методах борьбы с разрушительными вредителями. Используя чувствительность мух к запахам, испускаемым зараженными фруктами, производители потенциально могут защитить свои посевы, не прибегая к использованию вредных химикатов.

источники:

– Общество химической промышленности через EurekAlert!