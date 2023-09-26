Грибы в космосе: потенциальные выгоды и риски

Астронавты на борту российской космической станции «Мир» в 1988 году обнаружили, что грибам удалось попасть в космос и нанести значительный ущерб станции. С тех пор космические путешественники борются с угрозой грибкового заражения космоса. Несмотря на усилия по установлению порядка очистки, грибки продолжают представлять угрозу не только для здоровья космонавтов, но и для структурной целостности космических станций.

Однако вместо того, чтобы бояться грибов, ученые теперь изучают, как эти организмы выживают и адаптируются в суровых условиях космоса. Исследователи, связанные с Европейским космическим агентством (ЕКА), недавно провели эксперименты с гипергравитацией на грибах, чтобы лучше понять их механизмы. Изучая их рост и поведение в условиях микрогравитации, ученые надеются использовать грибы для строительства инопланетных поселений и, возможно, даже включать их в инопланетные лекарства.

В 2016 году исследователи из Лаборатории реактивного движения НАСА впервые запустили грибы в космос, чтобы изучить, как окружающая среда космической станции заставляет организмы производить определенные молекулы, которые они обычно не производят на Земле. Один конкретный вид, Aspergillus nidulans, известен своим потенциалом в разработке лекарств от остеопороза.

Изучение способности грибов восстанавливать повреждения ДНК, вызванные космической радиацией, может оказаться полезным для долгосрочных пилотируемых космических полетов, например, на Луну или Марс. Поддержание плотности костей является проблемой для астронавтов в этих миссиях, и характеристики грибов потенциально могут помочь смягчить эту проблему.

Аналогичные исследования проводятся и на Земле: ЕКА проводит исследование грибковых колоний в условиях гипергравитации. Исследуя, как взрослые виды грибов реагируют на стрессовые реакции, исследователи надеются получить представление об их способности процветать в условиях микрогравитации.

Понимание поведения грибов имеет решающее значение по мере развития космических исследований. Грибы представляют собой как риски, так и возможности, поскольку они могут представлять угрозу здоровью космонавтов и структурной целостности космических кораблей, но также имеют полезные применения, такие как производство продуктов питания и разработка лекарств. Используя потенциал грибов, ученые стремятся создать симбиотические отношения между людьми и микроорганизмами в космосе.

источники:

– Оригинальная статья: [источник]

– «Химическое загрязнение Международной космической станции не от мира сего (и не в хорошем смысле)» (источник)

– «Российская космическая станция «Мир», вид с космического корабля «Атлантис» во время подхода к стыковке 15 января 1997 года» (источник)

– «Центрифуга большого диаметра ЕКА представляет собой четырехплечевую центрифугу диаметром 8 м» (источник)