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Наука

Грибы: устойчивая и преобразующая альтернатива продовольственным системам

ByМамфо Брешиа

сентябрь 27, 2023
Грибы: устойчивая и преобразующая альтернатива продовольственным системам

В недавней докторской диссертации в Шведском центре восстановления ресурсов Неда Руста исследует потенциал нитчатых грибов, способных произвести революцию в наших продовольственных системах. Используя возможности микробной ферментации, Руста исследует различные аспекты нитчатых грибов, такие как оптимизация производства, синтез питательных веществ и создание экологически чистых пищевых продуктов. Ее работа подчеркивает адаптивность, продуктивность и питательные свойства этих съедобных грибов.

Одним из ключевых результатов исследований Русты является способность мицелиальных грибов, в частности Aspergillus oryzae, производить питательную биомассу с повышенным содержанием питательных веществ при выращивании на овсяной муке. Это открывает возможности для использования грибов в качестве устойчивого и здорового источника пищи. Кроме того, Руста обнаружил способность грибов синтезировать биологически активные вещества, такие как L-карнитин, причем Aspergillus oryzae превосходит в этом отношении другие виды грибов.

Помимо своих питательных преимуществ, нитчатые грибы предлагают потенциальные решения социальных проблем. Традиционное животноводство в наших продовольственных системах вносит значительный вклад в выбросы парниковых газов. Работа Русты предполагает, что грибковая ферментация может стать устойчивой альтернативой, потенциально смягчая воздействие традиционного сельского хозяйства на окружающую среду.

Заглядывая в будущее, Руста полна решимости продолжить свои исследования, будь то в научных кругах или в сотрудничестве с пищевой промышленностью. Среди ее целей – масштабирование процессов и их практическое внедрение. Размышляя о своем пути в качестве аспиранта, Руста описывает его как сложный и полезный. Ее работа в области микробной ферментации и устойчивого производства продуктов питания включала в себя строгие эксперименты, анализ данных и междисциплинарное сотрудничество. В конечном итоге она надеется внести вклад в более устойчивое и здоровое будущее глобальных продовольственных систем.

Исследование Неды Русты, изучающее потенциал нитчатых грибов, открывает многообещающий путь к устойчивым и преобразующим продовольственным системам.

By Мамфо Брешиа

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