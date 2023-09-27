CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Новые симбиотические отношения: грибы и масличные растения усиливают защиту урожая

ByМамфо Брешиа

сентябрь 27, 2023
Новые симбиотические отношения: грибы и масличные растения усиливают защиту урожая

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Университета Турку в Финляндии, выявило потенциал использования полезных грибов для улучшения защиты и урожайности сельскохозяйственных культур. Исследователи сосредоточились на Beauveria bassiana, типе гриба, который известен своей способностью бороться с насекомыми-вредителями. Эти биопестициды, которые обычно используются в качестве биопестицидов, распыляемых на листья сельскохозяйственных культур, уязвимы к разложению под воздействием ультрафиолета. Это побудило исследователей изучить альтернативный подход, привив грибом растения масличного рапса, установив уникальные симбиотические отношения.

Исследование показало, что рост грибка в масличных растениях вызвал увеличение биосинтеза флавоноидов, соединений, известных своими многочисленными преимуществами для растений, включая антиоксидантные свойства. Эти флавоноиды выполняют различные функции, такие как защита от ультрафиолета, пигментация цветов и отпугивание травоядных животных. Взаимодействие между грибом и растением привело к усилению выработки метаболитов, что указывает на положительную реакцию, а не на защитный механизм против грибкового захватчика.

Следующим шагом для исследователей является изучение влияния этого гриба на устойчивость растений к стрессовым факторам окружающей среды и его влияние на качество урожая. Результаты этого исследования имеют значительный потенциал для устойчивого сельского хозяйства за счет снижения зависимости от химических пестицидов. Использование симбиоза между полезными микробами и сельскохозяйственными растениями открывает многообещающий путь для инновационных методов ведения сельского хозяйства. Оптимизируя устойчивость и качество сельскохозяйственных культур, одновременно сводя к минимуму экологический след, общество может обеспечить запасы продовольствия разумным и устойчивым образом.

Это исследование подчеркивает важность микробов для здоровья растений и потенциал передовых биотехнологических инструментов в продвижении новых подходов к сельскому хозяйству. Будущее партнерство между организмами, подобное тому, которое изучается в этом исследовании, дает представление о будущем сельского хозяйства, где как продуктивность сельскохозяйственных культур, так и экологическая устойчивость являются приоритетными.

источники:
– Университет Турку, Финляндия

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Разливы древних рек на Гангской равнине дают представление о будущих супернаводнениях

сентябрь 29, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев