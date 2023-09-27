Новые симбиотические отношения: грибы и масличные растения усиливают защиту урожая

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Университета Турку в Финляндии, выявило потенциал использования полезных грибов для улучшения защиты и урожайности сельскохозяйственных культур. Исследователи сосредоточились на Beauveria bassiana, типе гриба, который известен своей способностью бороться с насекомыми-вредителями. Эти биопестициды, которые обычно используются в качестве биопестицидов, распыляемых на листья сельскохозяйственных культур, уязвимы к разложению под воздействием ультрафиолета. Это побудило исследователей изучить альтернативный подход, привив грибом растения масличного рапса, установив уникальные симбиотические отношения.

Исследование показало, что рост грибка в масличных растениях вызвал увеличение биосинтеза флавоноидов, соединений, известных своими многочисленными преимуществами для растений, включая антиоксидантные свойства. Эти флавоноиды выполняют различные функции, такие как защита от ультрафиолета, пигментация цветов и отпугивание травоядных животных. Взаимодействие между грибом и растением привело к усилению выработки метаболитов, что указывает на положительную реакцию, а не на защитный механизм против грибкового захватчика.

Следующим шагом для исследователей является изучение влияния этого гриба на устойчивость растений к стрессовым факторам окружающей среды и его влияние на качество урожая. Результаты этого исследования имеют значительный потенциал для устойчивого сельского хозяйства за счет снижения зависимости от химических пестицидов. Использование симбиоза между полезными микробами и сельскохозяйственными растениями открывает многообещающий путь для инновационных методов ведения сельского хозяйства. Оптимизируя устойчивость и качество сельскохозяйственных культур, одновременно сводя к минимуму экологический след, общество может обеспечить запасы продовольствия разумным и устойчивым образом.

Это исследование подчеркивает важность микробов для здоровья растений и потенциал передовых биотехнологических инструментов в продвижении новых подходов к сельскому хозяйству. Будущее партнерство между организмами, подобное тому, которое изучается в этом исследовании, дает представление о будущем сельского хозяйства, где как продуктивность сельскохозяйственных культур, так и экологическая устойчивость являются приоритетными.

источники:

– Университет Турку, Финляндия