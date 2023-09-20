Астронавты выполняют задачи на борту Международной космической станции

Десять жителей в настоящее время проживают на Международной космической станции (МКС), которая служит исследовательской лабораторией и космодромом для международного сотрудничества в освоении космоса. Три новых члена экипажа прибыли 19 сентября и начали приспосабливаться к жизни в невесомости.

Лорал О'Хара из НАСА и Николай Чуб из Роскосмоса впервые побывали на орбите и уже взяли на себя различные задачи по техническому обслуживанию. О'Хара обрабатывал пробы воды для оценки качества воды на борту станции, а Чаб участвовал в эксперименте по оценке сердечно-сосудистой и дыхательной функций.

Двое новых членов экипажа вместе с бортинженером Роскосмоса Олегом Кононенко были доставлены на МКС на корабле «Союз МС-24». Часть дня Кононенко провел, перенося груз с «Союза» и адаптируясь к жизни на борту станции.

Готовясь к вылету 27 сентября, астронавт НАСА Фрэнк Рубио, командир Сергей Прокопьев и бортинженер Роскосмоса Дмитрий Петелин провели время, знакомясь с жизнью на орбите и завершая подготовку к ручному управляемому спуску космического корабля "Союз МС-23".

Остальные члены экипажа 69-й экспедиции, прибывшие в августе, уже привыкли к своему распорядку дня и активно занимаются различными задачами. Ясмин Могбели из НАСА собирала данные о артериальном давлении, Андреас Могенсен из ЕКА тестировал новую систему освещения, помогающую поддерживать циркадный ритм, Сатоши Фурукава из JAXA выполнял задачи по техническому обслуживанию внутренней шаровой камеры, а Константин Борисов из Роскосмоса сосредоточился на задачах орбитального водопровода.

Члены экипажа МКС продолжают выполнять возложенные на них задачи, внося свой вклад в научные исследования и изучение космоса.

источники:

Международная космическая станция

НАСА

Роскосмос

Европейское космическое агентство

Японское агентство аэрокосмических исследований