Урожайная Луна: захватывающий лунный феномен

Урожайная Луна, последняя суперлуна 2023 года, украсит небо в четверг и достигнет своего пика в пятницу, что совпадет с осенним равноденствием. Это небесное событие имеет большое значение для фермеров, поскольку оно обеспечивает дополнительные лунные вечера в сезон сбора урожая.

Урожайная Луна — это полнолуние, которое происходит ближе всего к осеннему равноденствию, которое в этом году произошло 23 сентября. В отличие от других полнолуний, Урожайная Луна восходит на закате в течение нескольких вечеров, что позволяет фермерам и сборщикам урожая работать под ярким лунным светом в течение длительного времени.

Чтобы увидеть Урожайную Луну во всей ее красе, НАСА рекомендует использовать бинокль с увеличением 7 или выше. Для большего увеличения может потребоваться устойчивый штатив.

Суперлуния, как и Урожайная Луна, происходят, когда Луна достигает ближайшей к Земле точки, известной как лунный перигей. Урожайная Луна проходит в пределах 90 процентов своего перигея, за что получила название суперлуны. Термин «суперлуна» был придуман астрологом Ричардом Нолле в 1979 году для описания этого особого расположения.

Красота Урожайной Луны заключается в оптической иллюзии, которая возникает, когда Луна приближается к горизонту. Луна кажется больше и ярче, чем другие полнолуния, из-за того, что лунный свет проникает через атмосферные частицы Земли. Рассеяние синего света и проникновение красного света создают завораживающие оранжевые и красные оттенки, украшающие Урожайную Луну.

Итак, отметьте свои календари и приготовьтесь стать свидетелями этого потрясающего небесного зрелища. Урожайная Луна 2023 года обещает стать зрелищем, сочетающим в себе очарование суперлуны с символическим началом осени и пиком сезона сбора урожая.

источники:

- НАСА

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