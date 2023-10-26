Раскрытие удивительной эволюции ноктилионоидных летучих мышей

Ноктилионоидные летучие мыши, разнообразная группа летучих мышей, обитающая в основном в американских тропиках, уже давно являются предметом восхищения ученых. Эти летучие мыши, насчитывающие более 200 видов, приобрели челюсти и зубы, идеально приспособленные для использования самых разных источников пищи. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, углубляется в потрясающие адаптации этих летучих мышей и проливает новый свет на эволюцию лиц млекопитающих.

Сравнивая различные виды ноктилионоидных летучих мышей, исследовательская группа сделала замечательные открытия о том, как эволюционируют и развиваются челюсти и зубы млекопитающих. Благодаря обширному анализу форм и размеров челюстей, премоляров и коренных зубов летучих мышей с использованием компьютерной томографии и других методов исследователи обнаружили последовательные изменения в количестве, размере, форме и положении зубов. Например, виды с короткой мордой имеют уменьшенное количество зубов из-за ограниченного пространства, а у летучих мышей с более длинными челюстями есть место для большего количества зубов, что аналогично конфигурации зубов предка плацентарных млекопитающих.

Ведущий автор Алекса Садье подчеркивает поразительную скорость, с которой происходила эта адаптация: «У летучих мышей есть все четыре типа зубов — резцы, клыки, премоляры и коренные зубы — точно так же, как и у нас. Ноктилионоидные летучие мыши выработали огромное разнообразие диет всего за 25 миллионов лет, что является очень коротким периодом времени для того, чтобы произошла такая адаптация». Этот путь диетической трансформации привел к появлению у этих летучих мышей широкого спектра структур челюстей и зубов, что позволило им питаться фруктами, нектаром, насекомыми, рыбой и даже кровью.

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в понимании эволюции летучих мышей-ноктилионоидов, точные факторы, вызвавшие их диетическую адаптацию, остаются неизвестными. Вопросы о том, как у этих летучих мышей быстро развились такие разнообразные структуры челюстей и зубов, все еще остаются. Изучая этих летучих мышей, ученые надеются разгадать тайны формирования и роста наших собственных зубов.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Сколько видов летучих мышей-ноктилионоидов существует?

Ответ: Существует более 200 видов ноктилионоидных летучих мышей, обитающих преимущественно в американских тропиках.

Вопрос: Какие источники пищи используют ноктилионоидные летучие мыши?

Ответ: Ноктилионоидные летучие мыши приспособили свои челюсти и зубы для питания широким спектром источников пищи, включая насекомых, фрукты, нектар, рыбу и кровь.

Вопрос: Как быстро произошла адаптация у летучих мышей-ноктилионоидов?

Ответ: Летучие мыши-ноктилионоиды всего за 25 миллионов лет развили разнообразный рацион питания и соответствующие структуры челюстей и зубов.