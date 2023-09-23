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Наука

Исследователи обнаружили, что плодовые мухи принимают решения на основе ожиданий

ByГабриэль Бота

сентябрь 23, 2023
Исследователи обнаружили, что плодовые мухи принимают решения на основе ожиданий

Исследователи из исследовательского кампуса Джанелия HHMI подтвердили теорию о том, как плодовые мухи принимают решения, основываясь на своих ожиданиях относительно вероятности получения награды. Команда обнаружила, что плодовые мухи могут определять ценность окружающей среды на основе своих ожиданий и соответственно выбирать действия.

Концепция, известная как сопоставление, представляет собой обычное поведение, наблюдаемое у многих видов, включая человека. В случае плодовых мух они используют сенсорные сигналы, такие как запахи, чтобы оценить качество потенциальных источников пищи. Исследователи определили конкретную область мозга мухи, называемую грибовидным телом, где происходят эти изменения ценностей. Это позволило им проверить теорию соответствия на уровне нейронных цепей.

В экспериментах команды использовалась Y-образная арена, где плодовая мушка должна была выбирать между двумя запахами. Каждый запах ассоциировался с разной вероятностью получения награды. Исследователи обнаружили, что мухи научились ожидать вознаграждения в тех же пропорциях, которые им предлагали, и делали свой выбор соответственно.

Исследование проливает свет на то, как процесс принятия решений работает в более простом мозге, и потенциально может помочь ученым понять процессы принятия решений у крупных животных, включая человека. Понимание этих процессов особенно важно в контексте таких заболеваний, как наркомания, когда принятие решений идет наперекосяк.

В целом, исследование подчеркивает взаимосвязь между экспериментом и теорией и дает механистическое объяснение тому, как животные учатся и делают выбор, основываясь на ценности.

источники:
– Исследовательский кампус Джанелия HHMI

By Габриэль Бота

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