Изменение климата связано с увеличением числа экстремальных зимних погодных явлений

Новое исследование, опубликованное в Бюллетене Американского метеорологического общества, предполагает, что частота экстремальных зимних погодных явлений в Северной Америке и Европе удвоилась с 1960-х годов. Исследование идентифицирует гигантские извилины глобального реактивного течения, известные как волны-4, как причину длительных периодов экстремального холода и влажности в этих регионах. Эти погодные условия часто синхронизируются на двух континентах, что приводит к значительным нарушениям.

Реактивное течение — это быстро движущаяся воздушная река, которая циркулирует по Северному полушарию с востока на запад. Обычно он течет в относительно прямых границах, отделяя холодный полярный воздух от средних широт. Однако иногда могут возникать большие колебания, известные как волны Россби. Некоторые ученые полагают, что эти колебания увеличиваются в размерах и частоте из-за быстрого потепления в Арктике. В результате колебания дестабилизируют систему и порождают ветры, разрушающие барьер между севером и югом.

Исследование показывает, что когда возникает зимняя волна-4, вероятность сильного холода или влажности во впадинах волны утрояется. Кроме того, на вершинах могут возникнуть аномально теплые или засушливые условия. Эти закономерности стали причиной разрушительных зимних погодных явлений в последние годы, таких как волна холода в феврале 2021 года, которая затронула большую часть Северной Америки, включая Техас, где рекордные холода привели к отключениям электроэнергии и значительному ущербу.

Исследователи также отмечают, что эти модели волны 4 часто возникают одновременно по обе стороны Атлантики, причем больше всего страдают юго-западная Европа и Скандинавия. Авторы исследования предполагают, что 50 лет назад такие совпадающие волны возникали в среднем только один раз каждую зиму, а сейчас они случаются в среднем два раза в год.

Хотя точные механизмы возникновения волн 4 требуют дальнейших исследований, исследование указывает на периодические изменения океанических условий в некоторых частях Тихого океана в качестве возможного триггера. Понимание этих механизмов может помочь ученым лучше прогнозировать экстремальные зимние погодные явления и готовиться к ним в будущем.

источник:

- Бюллетень Американского метеорологического общества.

- Колумбийский университет

– Земная обсерватория Ламонт-Доэрти

– Уппсальский университет