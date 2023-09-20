Чрезвычайно большой телескоп: раскрываем тайны Вселенной

В настоящее время ведется строительство Чрезвычайно большого телескопа (ELT) в пустыне Атакама в Чили, с амбициозной целью создания самого большого телескопа из когда-либо построенных. Благодаря диаметру главного зеркала 39 метров (немного меньше, чем у знаменитой Триумфальной арки в Париже) и основной конструкции весом ошеломляющих 3700 тонн, ELT призван революционизировать наше понимание Вселенной.

В основе ELT лежит усовершенствованный формирователь изображений MICADO (камера с мультиадаптивной оптикой для глубоких наблюдений). MICADO, разработанный Исследовательской лабораторией космического и астрофизического приборостроения (LESIA) Парижской обсерватории, позволит ELT получать подробные изображения далеких галактик, отдельных звезд и даже помогать в поиске экзопланет за пределами нашей Солнечной системы.

Одной из проблем, с которой сталкиваются наземные наблюдения, является турбулентность земной атмосферы, ухудшающая качество изображений. Чтобы компенсировать это, ELT оснащен системой адаптивной оптики. Ян Кленет из LESIA объясняет, что эта система измеряет деформацию света с помощью датчика, а затем использует корректирующую оптику — зеркала с приводами — для улучшения качества изображения. Мощный компьютер определяет команды, которые будут отправлены на зеркала, обеспечивая оптимальную производительность.

Конфигурация с пятью зеркалами ELT обеспечит астрономам беспрецедентную четкость и четкость наблюдений. Благодаря своим огромным размерам и инновационным технологиям ELT обещает открыть новое понимание тайн Вселенной и расширить наши знания о космосе.

источники:

– Европейская южная обсерватория (ESO)

– Лаборатория космических и астрофизических исследований приборов (LESIA) Парижской обсерватории в Медоне

Определения:

– Камера формирования изображений с мультиадаптивной оптикой для глубоких наблюдений (MICADO): усовершенствованный формирователь изображения, разработанный для Чрезвычайно большого телескопа.

– Экзопланеты: планеты, существующие за пределами нашей солнечной системы.

– Адаптивная оптика: метод, используемый для компенсации атмосферной турбулентности при наземных наблюдениях путем измерения и коррекции деформации света.