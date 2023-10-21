Космический телескоп Джеймса Уэбба наблюдает за карликовыми планетами в поясе Койпера

Используя космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), астрономы провели важные наблюдения за тремя карликовыми планетами, расположенными в поясе Койпера. Карликовые планеты — Седна, Гонгонг и Квавар — изучались с использованием данных, полученных с помощью спектрометра ближнего инфракрасного диапазона Уэбба (NIRSpec). Эти наблюдения позволили понять их орбиты и состав, включая наличие легких углеводородов и сложных органических молекул, которые, как полагают, являются результатом воздействия метана.

Пояс Койпера, регион на внешних границах нашей Солнечной системы, населен многочисленными ледяными объектами. Исследование объектов пояса Койпера (KBO), также известных как транснептуновые объекты (TNO), произвело революцию в нашем понимании истории Солнечной системы. Изучая расположение и характеристики ОПК, ученые получили представление о гравитационных потоках, которые сформировали нашу Солнечную систему, и раскрыли динамическую историю планетарных миграций.

Наблюдения JWST за карликовыми планетами в поясе Койпера означают значительный шаг вперед в наших исследованиях внешней части Солнечной системы. Международная группа астрономов под руководством профессора Джошуа Эмери из Университета Северной Аризоны пролила новый свет на состав и поведение этих далеких объектов. Результаты исследования, подробно описанные в препринте, рассмотренном для публикации журналом «Икар», предоставляют ценную информацию для текущих исследований пояса Койпера.

Хотя наши знания о Транснептуновом регионе и поясе Койпера остаются ограниченными, такие миссии, как «Вояджер-2» и «Новые горизонты», внесли свой вклад в наше понимание. Однако запуск космического телескопа Джеймса Уэбба вызвал огромный ажиотаж среди астрономов. Его возможности инфракрасной визуализации могут раскрыть новые открытия и обеспечить более глубокое понимание внешней части Солнечной системы и ее небесных объектов.

источники:

– Космический телескоп Джеймса Уэбба: https://www.jwst.nasa.gov/

– Пояс Койпера: Наука НАСА, «Пояс Койпера»: https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/comets/kuiper-belt/overview/

– Транснептуновые объекты (ТНО): Исследование Солнечной системы НАСА, «Транснептуновые объекты (ТНО)»: https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/comets/trans-neptunian-objects/ в глубине/