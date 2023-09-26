Роль бактериальных белков в стабилизации клатратов метана

Гигатонны парниковых газов задерживаются под морским дном в виде клатратов метана — крошечных ледяных клеток, которые улавливают метан и не позволяют ему выйти в атмосферу. Эти ледяные образования могут повлиять на изменение климата, а также вызвать проблемы во время морского бурения, такие как замерзание и разрыв труб.

Биологический процесс, лежащий в основе стабильности клатратов метана, до сих пор практически неизвестен. Однако недавнее исследование группы исследователей из Технологического института Джорджии пролило свет на этот феномен. Они открыли класс бактериальных белков, которые играют решающую роль в формировании и стабильности клатратов метана.

Команда под руководством Дженнифер Гласс и Ракель Либерман обнаружила, что эти новые бактериальные белки так же эффективны, как и коммерческие химикаты, используемые при бурении, но нетоксичны, экологичны и масштабируемы. Их открытие имеет значение для поиска жизни в Солнечной системе и может повысить безопасность транспортировки природного газа.

Чтобы идентифицировать эти белки, исследователи исследовали образец отложений с морского дна у побережья Орегона. Они предположили, что осадок будет содержать белки, которые влияют на рост клатратов метана, подобно белкам-антифризам у рыб. Используя секвенирование ДНК и биоинформатику, они идентифицировали гены белков в осадке.

Затем команда воссоздала условия морского дна в лаборатории, чтобы проверить влияние белков на образование клатрата метана. Они построили камеру высокого давления, имитирующую высокое давление и низкую температуру морского дна, и заметили, что клатрат-связывающие белки снижают потребление газа и повышают температуру, при которой клатраты плавятся.

Это революционное исследование подчеркивает важность понимания естественных биологических систем Земли и преимуществ междисциплинарного сотрудничества. Полученные результаты не только расширяют наши знания о клатратах метана, но и имеют практическое применение в различных отраслях промышленности.

Источник: PNAS Nexus (2023). DOI: 10.1093/pnasnexus/pgad268.