Биокомпьютеры: реальность с этическими последствиями

Биокомпьютеры, которые когда-то были концепцией, ограниченной научной фантастикой, теперь стали реальностью. Создатели DishBrain в сотрудничестве со специалистами по биоэтике рассматривают этические последствия, потенциальные медицинские преимущества и экологические преимущества этой новой области. В своей недавно опубликованной статье в журнале «Biotechnology Advances» команда излагает комплексную основу для ответственного применения биокомпьютеров.

Доктор Бретт Каган, главный научный сотрудник биотехнологического стартапа Cortical Lab и ведущий автор статьи, подчеркивает необходимость устойчивого прогресса в сочетании биологических нейронных систем с кремниевыми субстратами для создания поведения, подобного интеллекту. Группа получила признание за разработку DishBrain — коллекции из 800,000 XNUMX живых клеток мозга в блюде, которое научилось играть в понг.

Обращаясь к философским и этическим вопросам, профессор Джулиан Савулеску, заведующий кафедрой практической этики Уэхиро Оксфордского университета, подчеркивает важность определения того, что считается «сознательным» в контексте сегодняшних технологий. Моральный статус биокомпьютеров остается сложной проблемой, и статья опирается на работы раннего философа Джереми Бентама, который сосредоточил внимание на вопросе страдания при определении морального статуса.

В статье также подчеркивается потенциал DishBrain для медицинских исследований. Используя более разнообразные клеточные линии, биокомпьютеры могут ускорить наше понимание таких заболеваний, как эпилепсия и деменция, и привести к более быстрой и качественной разработке лекарств. В настоящее время медицинские исследования в значительной степени опираются на клеточные линии генетического происхождения европейского типа, что может ограничить выявление генетически связанных побочных эффектов.

Еще одним важным аспектом биокомпьютеров является их воздействие на окружающую среду. По сравнению с компьютерами на основе кремния, которые потребляют большое количество энергии, биологический интеллект, такой как DishBrain, гораздо более энергоэффективен. Поскольку ИТ-индустрия вносит значительный вклад в выбросы углекислого газа, освоение биокомпьютеров представляет собой убедительную экологическую причину для рассмотрения альтернатив.

Статья служит отправной точкой для обеспечения ответственных исследований и применения биокомпьютеров. Его финансировали Wellcome Trust, Национальный совет медицинских исследований Министерства здравоохранения Сингапура и правительство штата Виктория.

источники: Достижения биотехнологии