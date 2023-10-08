Ученые бросают вызов традиционным теориям о квазарах и аккреционных дисках

Ученые сделали революционное открытие, которое бросает вызов традиционным теориям о квазарах и их аккреционных дисках. Квазары — чрезвычайно яркие объекты в далеких галактиках, которые питаются сверхмассивными черными дырами в своих центрах. Согласно стандартной теории аккреционного диска, на спектральное распределение энергии квазара влияет его собственная яркость. Однако исследователи из Университета науки и технологий Китая обнаружили, что это не так.

Доцент Чжэньи Цай и профессор Цзюньсянь Ван провели исследование излучения от оптического до крайнего ультрафиолетового, испускаемого аккрецией сверхмассивных черных дыр. Они обнаружили, что спектральное распределение энергии квазаров не зависит от их внутренней яркости. Это бросает вызов традиционному пониманию и предполагает, что стандартная теория аккреционного диска не может полностью объяснить наблюдаемые явления.

Исследователи также обнаружили существенное отклонение от предсказаний классической теории аккреционного диска в распределении энергии квазаров в крайнем ультрафиолетовом диапазоне. Это открытие обеспечивает существенную поддержку моделей, включающих ветры аккреционного диска. Эти ветры могут сыграть решающую роль в формировании свойств квазаров и их аккреционных дисков.

Исследование имеет более широкое значение для нашего понимания физики аккреции сверхмассивных черных дыр и связанных с ней явлений. Это могло бы помочь пролить свет на рост массы черных дыр, космическую реионизацию, происхождение областей с широкими линиями, вымирание экстремальной ультрафиолетовой пыли и многое другое.

Ожидается, что будущие спутниковые проекты с возможностями обнаружения ультрафиолета, такие как Телескоп Китайской космической станции, дадут дальнейшее понимание физических свойств квазаров и подобных небесных объектов.

источник:

«Универсальное среднее спектральное распределение энергии квазаров от оптического до крайнего ультрафиолета», авторы Чжэнь-И Цай и Цзюнь-Сянь Ван, Nature Astronomy.