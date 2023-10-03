Спектр интернет-зависимости: понимание и классификация интернет-зависимости

Недавнее исследование, проведенное в Университете Суррея, было направлено на решение растущей проблемы интернет-зависимости путем введения концепции спектра интернет-зависимости. Цель этого спектра — классифицировать и прояснить различные уровни интернет-зависимости, помогая людям осознать свою позицию в этом спектре.

В исследовании приняли участие 796 участников и были выявлены пять различных групп интернет-пользователей. Первая группа, состоящая из 14.86% участников, была отнесена к категории «Случайные пользователи». Эти люди используют Интернет для конкретных задач и проводят в сети лишь небольшое количество времени. Обычно они старше, около 33 лет, и меньше интересуются новыми приложениями.

Вторую группу, составляющую 22.86% участников, составили «Начальные пользователи». Эти люди иногда проводят в сети больше времени, чем изначально предполагалось. Хотя они могут забыть некоторые дела по дому, они не считают себя зависимыми. Обычно этой группе около 26 лет, и они проявляют интерес к новым приложениям.

Третья группа, «Экспериментаторы», составила 21.98% участников и испытывает дискомфорт в офлайн-режиме. Обычно они чувствуют себя лучше, когда находятся в сети, и им нравится пробовать новые приложения. Эта группа попадает в возрастной диапазон от 22 до 24 лет.

Четвертая группа «Наркоманы в отрицании» составила 17.96% участников. Эти пользователи демонстрируют аддиктивное поведение в Интернете, например, заводят дружеские отношения в Интернете и пренебрегают реальными обязанностями. Однако они отрицают свою зависимость и демонстрируют уверенность в использовании мобильных технологий.

Последняя группа, «Наркоманы», включает 22.36% участников, которые открыто признают свою зависимость от Интернета и осознают негативное влияние, которое она оказывает на их жизнь. Они уверены в использовании новых приложений и проводят значительно больше времени в Интернете по сравнению со случайными пользователями.

Интересно, что исследование не обнаружило существенной связи между полом и поведением в Интернете. Также выяснилось, что рост интернет-зависимости коррелирует с большей уверенностью в использовании мобильных технологий и экспериментированием с новыми приложениями.

Кроме того, исследование показало, что эмоциональные переживания людей во время использования приложения могут предсказать их будущее взаимодействие с дополненной реальностью. Однако для людей, зависимых от Интернета, конкретные действия, которыми они занимаются, будь то на веб-сайтах или в играх, становятся менее влиятельными.

Доктор Бриджит Штангл, одна из исследователей, участвовавших в исследовании, подчеркнула важность оказания поддержки людям на разных стадиях интернет-зависимости. Это понимание подразумевает необходимость в цифровых услугах и приложениях дополненной реальности, которые удовлетворяют различные потребности пользователей в современном цифровом мире.

Спектр интернет-зависимости, представленный в этом исследовании, дает ценную информацию о разнообразном опыте людей, столкнувшихся с интернет-зависимостью. Понимание того, где человек находится в этом спектре, может стать ступенькой на пути к более здоровому и сбалансированному использованию Интернета.

источник:

– Штангл Б., Кастнер М. и др. «Континуум интернет-зависимости и его смягчающее влияние на опыт работы с приложениями дополненной реальности: цифровые аборигены против пожилых пользователей». Журнал туристического маркетинга. дои: 10.1080/10548408.2023.2199776.