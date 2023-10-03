Исследование космических темных веков: НАСА и лаборатория Беркли запускают амбициозный лунный эксперимент

Проект Lusee-Night (Ночь электромагнитных экспериментов на поверхности Луны), финансируемый НАСА, призван запустить новаторский эксперимент на обратной стороне Луны в 2025 году. В сотрудничестве с несколькими лабораториями США Lusee-Night стремится найти древние радиосигналы с Луны. космические темные века более 14 миллиардов лет назад.

Темные века относятся к периоду после Большого взрыва, когда начали формироваться первые звезды и галактики. Национальная лаборатория Лоуренса Беркли (Berkeley Lab), ключевой партнер проекта, объявила, что первоначальная миссия эксперимента продлится 18 месяцев. Ожидается, что эксперимент даст решающее представление о Вселенной.

Частная организация Firefly Aerospace перенесет эксперимент на Луну. Проект является результатом сотрудничества НАСА, Министерства энергетики, Лаборатории Беркли, Брукхейвенской национальной лаборатории, Калифорнийского университета в Беркли и Университета Миннесоты.

Лаборатория Беркли в настоящее время строит антенну для эксперимента, которая попытается обнаружить древние радиоволны. Обратная сторона Луны представляет собой девственную, радиотихую среду, которая идеально подходит для улавливания этих сигналов. Луна действует как щит, блокируя радиоволны от Земли, а работая в лунную ночь, эксперимент может дополнительно устранить помехи от Солнца.

Сложные условия на поверхности Луны создают дополнительные препятствия для эксперимента. Придется выдерживать температуры в диапазоне от -280 градусов по Фаренгейту до 250 градусов по Фаренгейту в течение лунного дня. Более того, поскольку обратная сторона Луны никогда не обращена к Земле, прямая связь с экспериментом невозможна. Вместо этого все данные, собранные Lusee-Night, будут передаваться через спутник-ретранслятор, который проходит над головой.

Эксперимент будет сосредоточен на частотах от 0.5 до 50 мегагерц, но ожидается, что в будущем потребуются более чувствительные эксперименты для обнаружения слабых сигналов из Темных веков. Несмотря на технические проблемы, Lusee-Night представляет собой увлекательную попытку исследовать неизведанную территорию и сделать революционные астрономические открытия.

источники:

– Национальная лаборатория Лоуренса Беркли (Berkeley Lab)

- НАСА

Определения:

– Темные века: период после Большого взрыва, когда начали формироваться первые звезды и галактики.

– Ночь электромагнитного эксперимента на лунной поверхности (Lusee-Night): эксперимент, финансируемый НАСА, направленный на обнаружение древних радиосигналов из космических темных веков на обратной стороне Луны.

– Firefly Aerospace: частная организация, участвовавшая в транспортировке эксперимента Lusee-Night на Луну.