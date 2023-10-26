Исследование моделей движения: сходство организмов

Ученые из Университета Джонса Хопкинса сделали примечательное наблюдение относительно моделей движения различных организмов. Их исследование показывает, что организмы, от микробов до людей, демонстрируют схожие модели движения, чтобы лучше понимать и воспринимать свое окружение. Это исследование может оказать влияние на такие дисциплины, как робототехника и когнитивные науки.

Исследование было сосредоточено на электрической рыбе-ноже — виде, известном тем, что он излучает электрические разряды, чтобы найти укрытие и уклониться от хищников. Исследователи заметили, что когда свет был выключен, рыбы часто совершали движения вперед и назад, что позволяло им активно ощущать окружающую среду в темной воде. И наоборот, в хорошо освещенных условиях рыба-нож мягко покачивалась, совершая нечастые быстрые движения. Этот сдвиг в поведении был связан с необходимостью рыб более активно исследовать окружающую среду, когда неопределенность высока, и переключаться обратно в более стабильный режим «эксплуатации», когда неопределенность снижается.

Интересно, что исследователи обнаружили, что такое поведение при переключении режимов характерно не только для рыб. Создав модель для моделирования ключевого сенсорного поведения, они выявили те же сенсорно-зависимые движения у других организмов, включая амебу, мотыльков, тараканов, летучих мышей, мышей и людей. Эти результаты показывают, что организмы разных видов выработали схожие стратегии оптимизации своего восприятия мира.

Значение исследования выходит за рамки понимания поведения животных. Исследователи полагают, что их идеи могут быть применены для улучшения конструкции поисково-спасательных дронов, космических вездеходов и других автономных роботов. Включив эти сенсорно-зависимые модели движения в системы управления роботами, ученые надеются улучшить способность роботов ориентироваться и понимать окружающую среду.

В целом, это исследование проливает свет на взаимосвязь моделей движения различных организмов. Он показывает, как эволюция привела к сближению схожих решений даже у видов, находящихся далеко друг от друга на древе жизни. В дальнейшем дальнейшее исследование бессознательных сенсорных движений у животных и других живых организмов обещает углубить наше понимание познания и потенциально вдохновить на инновационные достижения в робототехнике.

FAQ

Каков главный вывод исследования, проведенного учеными Университета Джонса Хопкинса?

Главный вывод заключается в том, что организмы, от микробов до людей, демонстрируют схожие модели движения, чтобы понимать и воспринимать свое окружение.

Какие организмы были конкретно упомянуты в результатах исследования?

Результаты исследования включают в себя рыбу-нож, амебу, мотыльков, тараканов, летучих мышей, мышей и людей.

Какие потенциальные применения имеет это исследование?

Исследование имеет значение для таких дисциплин, как робототехника и когнитивные науки. Его можно использовать для улучшения конструкции и функциональности поисково-спасательных дронов, космических вездеходов и других автономных роботов.