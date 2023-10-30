Новый рубеж: раскрытие ранней Вселенной посредством компьютерного моделирования

Революционное компьютерное моделирование ранней Вселенной позволило получить замечательную информацию о формировании галактик и звезд в ту эпоху. Модель, разработанная исследователями из Университета Мейнута в Ирландии и Технологического института Джорджии, удивительно хорошо согласуется с наблюдениями, сделанными космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST), проливая свет на тайны нашего космического происхождения.

Первоначальные наблюдения JWST намекали на потенциальное несоответствие между теоретическими ожиданиями и яркостью и массой первых изученных галактик. Однако «симуляции эпохи Возрождения», как их называют, эффективно устраняют этот разрыв. Они представляют собой серию сложных компьютерных моделей формирования галактик в ранней Вселенной, способных разрешить образование небольших сгустков темной материи и отслеживать их свертывание в ореолы темной материи, которые в конечном итоге являются местом обитания галактик, которые мы наблюдаем сегодня.

Более того, эти симуляции успешно фиксируют формирование самых первых звезд в нашей Вселенной, известных как звезды населения III. По прогнозам, эти звезды будут значительно массивнее и ярче, чем звезды, которые мы видим в наши дни. Благодаря тесному согласованию с установленными теоретическими моделями моделирование подтверждает, что наблюдаемые галактики соответствуют физике, диктующей космологическое моделирование.

Ведущий автор Джо М. Маккаффри, аспирант кафедры теоретической физики Мейнута, подчеркнул важность этих симуляций: «Мы показали, что эти симуляции имеют решающее значение для понимания нашего происхождения во Вселенной. В будущем мы надеемся использовать эти же симуляции для исследования роста массивных черных дыр в ранней Вселенной».

Доктор Джон Риган, доцент кафедры теоретической физики Мейнута, высоко оценил способность JWST произвести революцию в нашем понимании ранней Вселенной. Он подчеркнул, что наблюдения телескопа показывают космос, изобилующий массивными звездообразованием и развивающейся популяцией массивных черных дыр в то время, когда возраст Вселенной составлял менее 1% от ее нынешнего возраста.

В дальнейшем эти наблюдения будут способствовать совершенствованию теоретических моделей, открывая беспрецедентную возможность углубить наше понимание ранних стадий развития Вселенной.

FAQ

Что такое космический телескоп Джеймса Уэбба?

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) — это орбитальная инфракрасная обсерватория, которая дополнит и расширит открытия космического телескопа Хаббл. Он охватывает более длинные волны света по сравнению с Хабблом, что позволяет ему видеть внутри пылевых облаков, где сегодня формируются звезды и планетные системы, а также наблюдать за первыми галактиками, сформировавшимися в ранней Вселенной.

Что такое звезды населения III?

Звезды населения III — первые звезды, которые, как полагают, образовались во Вселенной. Ожидается, что они будут значительно массивнее и ярче современных звезд. Изучение звезд населения III дает ценную информацию о ранних стадиях звездообразования и эволюции галактик.