Новая эра освоения космоса: ворота человечества на Луну и за ее пределы

Выросший в Вашингтоне, округ Колумбия, Оливер Ортис интересовался космосом с раннего возраста. Сегодня, будучи уважаемым инженером компании Northrop Grumman, Ортис играет решающую роль в стремлении человечества к освоению космоса, внося свой вклад в разработку Gateway, первой космической станции на лунной орбите. Gateway является краеугольным камнем миссии НАСА «Артемида», целью которой является установление долгосрочного присутствия человека на Луне.

Ортис возглавляет группу системных инженеров Northrop Grumman, занимающуюся интеграцией основных элементов Gateway, известных как HALO (жилой и логистический аванпост) и силового и двигательного элемента. Эти важные компоненты будут запущены в космос на борту ракеты Falcon Heavy компании SpaceX перед миссией Artemis IV. После размещения HALO будет служить жилым помещением, а также обеспечивать электропитание и орбитальный контроль космической станции.

Путь Ортиса в инженерном деле начался в Колледж-Парке Университета Мэриленда, где он получил степени бакалавра и магистра в области аэрокосмической техники. Присоединившись к Northrop Grumman в качестве стажера в 2014 году, он быстро внес значительный вклад в различные космические программы, включая коммерческие миссии по пополнению запасов на Международной космической станции.

Хотя Ортис изначально стремился стать астрономом, его встреча с мужем астронома во время случайной встречи сместила его внимание в сторону аэрокосмической техники. Именно благодаря этой счастливой встрече Ортис осознал свою истинную страсть.

Ключевое участие Ортиса в разработке Next Step-1, предшественника HALO, определило курс его нынешнего развития в Northrop Grumman. Выбор компании в качестве генерального подрядчика Gateway позволил Ортису посвятить свою карьеру созданию первой в мире среды обитания, предназначенной для поддержания жизни за пределами орбиты Земли.

Для Ортиса устойчивость является ключевым фактором. Он считает, что, создав на Луне обитаемую среду, человечество сможет получить бесценные знания, которые откроют путь для будущих миссий на Марс. Gateway, созданный в результате коммерческого и международного сотрудничества, играет решающую роль в тестировании технологий и возможностей, необходимых для длительного пребывания человека в глубоком космосе.

Вопросы и ответы:

В: Что такое шлюз?

Ответ: «Ворота» — первая космическая станция человечества на лунной орбите и жизненно важный компонент миссии НАСА «Артемида». Он служит испытательным полигоном для технологий и возможностей, необходимых для поддержания человеческого присутствия в глубоком космосе.

Вопрос: Что такое HALO и элемент силы и движения?

О: HALO (Жилой и логистический аванпост) обеспечивает жилые помещения и электроэнергию для Врат, а силовой и двигательный элемент способствует орбитальному контролю космической станции. Они являются основополагающими элементами инфраструктуры Gateway.

Вопрос: Почему Луна важна для освоения космоса?

Ответ: Луна служит трамплином для дальнейшего освоения космоса, в частности, полетов на Марс. Изучая жизнь на Луне и вокруг нее, мы можем развивать необходимые знания и технологии для будущих начинаний.

Вопрос: Какова роль коммерческого и международного партнерства в развитии Gateway?

Ответ: Gateway создается совместными усилиями коммерческих и международных партнеров. Эти партнерства способствуют обмену знаниями, ресурсами и опытом, ускоряя прогресс в освоении космоса.

Вопрос: Как Gateway способствует устойчивому развитию космоса?

Ответ: Усилия Gateway по развитию и исследованию Луны позволяют ученым и инженерам научиться создавать безопасную и экономически эффективную среду за пределами Земли. Эти знания имеют решающее значение для создания устойчивой среды обитания человека в глубоком космосе, включая будущие миссии на Марс.