Раскрытие загадочного происхождения Вселенной: новые взгляды на ее эволюцию и границы

Исследователи из Австралийского национального университета (ANU) недавно создали революционную картину истории Вселенной, дающую нам полное понимание ее эволюции за последние 13.8 миллиардов лет. Однако это замечательное исследование выдвигает интригующую гипотезу, которая бросает вызов преобладающему представлению о происхождении Вселенной.

Исследование предполагает, что вместо сингулярности Вселенная могла возникнуть из «инстантона», сущности, обладающей определенной массой и размером. Это замечательное открытие, представленное посредством инновационных графических сюжетов, проливает свет на тайны, окружающие границы и трансформации Вселенной.

Ведущий автор, почетный доцент Чарли Лайнуивер, подчеркивает основную мотивацию исследования, заявляя о желании постичь происхождение всех объектов во Вселенной. Очевидно, что с того момента, как Вселенная родилась в результате чрезвычайно горячего Большого взрыва, в ней не было таких объектов, как атомы, протоны, звезды и галактики. Однако, когда Вселенная начала остывать, эти объекты конденсировались на раскаленном фоне, что привело к необычайному разнообразию небесных тел, которое мы наблюдаем сегодня.

Чтобы проиллюстрировать этот сложный процесс космологической эволюции, исследователи использовали два графика. Первая объясняет температуру и плотность расширяющейся Вселенной по мере ее постепенного остывания. Между тем, второй график демонстрирует массу и размер каждого различимого объекта во Вселенной, что приводит к созданию самой полной карты, когда-либо созданной.

Интересно, что исследование также обращает внимание на наличие запрещенных областей на построенном графике. В этих регионах объекты не могут превысить плотность черных дыр или уменьшиться до таких крошечных размеров, что квантовая механика скрывает их сингулярную природу. Следовательно, это поднимает серьезные вопросы о фундаментальной природе этих неуловимых объектов.

Более того, исследователи предположили, что если бы наблюдаемая Вселенная была окружена полным вакуумом, за которым не было бы ничего, наша Вселенная напоминала бы большую черную дыру низкой плотности. Однако они уверяют нас, что есть веские причины полагать, что этот сценарий не соответствует действительности, что дает чувство облегчения на фоне этого интригующего расследования.

Исследование, проведенное исследователями АНУ, было опубликовано в Американском журнале физики, что подтверждает значимость и достоверность их выводов. Это новаторское исследование не только определяет наше понимание происхождения Вселенной, но и направляет наше внимание на неизведанные территории, побуждая к дальнейшим исследованиям тайн, лежащих за пределами наблюдаемой Вселенной.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое инстантон?

Ответ: Согласно исследованию, инстантон — это гипотетическая сущность определенного размера и массы, которая могла стать катализатором возникновения Вселенной.

Вопрос: Какие запрещенные регионы обсуждаются в исследовании?

Ответ: Запрещенные области обозначают области на графике, где объекты не могут превзойти плотность черных дыр или уменьшиться до чрезвычайно малых размеров, которые не поддаются традиционному пониманию из-за размытого эффекта квантовой механики.

Вопрос: Как исследование предлагает границы Вселенной?

Ответ: Исследование предполагает, что если бы за пределами наблюдаемой Вселенной не было ничего, это напоминало бы большую черную дыру низкой плотности.

Вопрос: Где было опубликовано исследование?

Ответ: Исследование было опубликовано в Американском журнале физики.