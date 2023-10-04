Теория сборки: соединение физики и биологии в понимании сложности и эволюции

Новая теоретическая основа под названием «Теория сборки» была разработана международной командой исследователей, чтобы преодолеть разрыв между физикой и биологией, обеспечивая единый подход к пониманию сложности и эволюции в мире природы. Эта новаторская работа, опубликованная в журнале Nature, предлагает революционное понимание биологической эволюции и ее связи с универсальными физическими законами с широким спектром применений — от поиска внеземной жизни до понимания происхождения самой жизни.

Теория сборки основана на предыдущих исследованиях в области обнаружения жизни и индекса молекулярной сборки. Исследователи присвоили молекулам оценку сложности, известную как индекс молекулярной сборки, который измеряет минимальное количество шагов по образованию связей, необходимых для построения молекулы. Они показали, что этот индекс поддается экспериментальному измерению и коррелирует с молекулами, полученными из жизни.

Новое исследование вводит математический формализм в отношении физической величины, называемой «Сборка». Эта величина отражает объем отбора, необходимый для создания сложных объектов на основе их количества и индексов сборки. Теория сборки предлагает свежий взгляд на физику, химию и биологию, объединяя эти дисциплины как разные точки зрения на одну и ту же основную реальность. Это представляет собой значительный шаг на пути к фундаментальной теории, связывающей косную и живую материю.

Исследователи продемонстрировали применимость теории сборки для количественной оценки отбора и эволюции в различных системах, от простых молекул до сложных полимеров и клеточных структур. Это объясняет как открытие новых объектов, так и выбор существующих, допуская неограниченное увеличение сложности, характерное для жизни и технологий.

Теория сборки может произвести революцию во многих научных областях, от космологии до информатики. Он предлагает новый способ понять материю, из которой состоит наш мир, не только как неизменяемые частицы, но и как определяемую памятью, необходимой для создания объектов путем выбора с течением времени. При дальнейшем усовершенствовании и исследовании теория сборки может изменить наше понимание известных и неизвестных форм жизни и даже раскрыть происхождение жизни посредством лабораторных экспериментов.

В заключение, теория сборки дает глубокое новое понимание физики, лежащей в основе биологической сложности и эволюционных инноваций. Это открывает захватывающие возможности для междисциплинарных исследований на стыке физики, химии, биологии и теории информации, обещая изменить наше понимание мира природы.

Ссылка:

«Теория сборки объясняет и количественно определяет отбор и эволюцию» (Nature, 4 октября 2023 г.)