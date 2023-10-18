Новые открытия в графене: нетрадиционный магнетизм и ферро-валлейтричность

Ученые из Массачусетского технологического института сделали удивительное открытие о свойствах графена — листа графита толщиной в атом. Они обнаружили, что когда графен уложен в пять слоев по ромбоэдрической схеме, он приобретает редкое состояние, известное как «мультиферроик». В этом состоянии графен демонстрирует как нетрадиционный магнетизм, так и экзотическое электронное поведение, называемое ферроваллетричностью. Впервые это свойство наблюдается в пяти слоях графена, а не в меньшем количестве слоев. Открытие этого свойства может иметь важные последствия для проектирования устройств хранения данных для классических и квантовых компьютеров, поскольку оно может увеличить емкость хранилища и снизить потребление энергии.

Графен, состоящий из гексагональной решетки атомов углерода, известен своей исключительной прочностью, несмотря на чрезвычайно тонкую структуру. В этом исследовании исследователи были заинтересованы в изучении того, может ли графен проявлять мультиферроическое поведение, когда несколько свойств координируются для проявления нескольких предпочтительных состояний. Мультиферроики могут повысить скорость и стоимость энергии жестких дисков, которые в настоящее время используют энергоемкий и медленный процесс переключения магнитных доменов.

Исследователи обнаружили, что структура из пяти слоев графена, уложенных в ромбоэдрический узор, может проявлять мультиферроидное поведение. Такая структура обеспечивает медленное движение электронов и их эффективное взаимодействие с другими электронами. Тщательно расслаивая отдельные чешуйки графита и идентифицируя те из них, которые имеют пять слоев, расположенных естественным образом в ромбоэдрическом порядке, исследователи смогли изучить мультиферроическое поведение графена.

Это открытие открывает новые возможности использования графена в различных электронных приложениях. Используя его уникальные свойства, инженеры смогут разрабатывать более эффективные и ёмкие устройства хранения данных. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

источники:

1. «Просыпается спящая сверхпроводимость графена» – MIT News

2. «Мультиферроидная укладка монослойных графеновых материалов» – Nature, doi: 10.1038/s41586-019-1377-2.