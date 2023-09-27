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Динамическая настройка трения на границе графена с помощью эффекта поля: прорыв в производительности микро- и наноразмерных устройств

ByГабриэль Бота

сентябрь 27, 2023
Динамическая настройка трения на границе графена с помощью эффекта поля: прорыв в производительности микро- и наноразмерных устройств

Исследователи из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне и Калифорнийского университета в Ирвайне сделали важное открытие в области микро- и наноразмерных устройств. В своей технической статье под названием «Динамическая настройка трения на границе раздела графена с использованием эффекта поля» они исследуют потенциал внешних электрических полей для управления трением между контактирующими поверхностями.

Традиционно управление трением в этих устройствах требовало приложения электрического смещения непосредственно между поверхностями, что могло привести к нежелательным реакциям, влияющим на производительность устройства. Однако исследователи обнаружили, что внешние электрические поля могут устранить необходимость прямого смещения, открывая новые возможности контроля трения.

В исследовании основное внимание уделяется взаимодействию однослойного графена и наконечника атомно-силового микроскопа. Графен, двумерный материал с уникальными свойствами, можно легко настраивать с помощью электрических полей и использовать в качестве поверхностного покрытия. Исследователи обнаружили, что когда графен вступает в контакт с полупроводниковыми наконечниками, он демонстрирует режим неожиданно усиленного и легко настраиваемого трения.

Истоки этого явления обсуждаются в контексте фундаментальных механизмов фрикционной диссипации, включая поведение скачкообразного движения, электрон-фононное взаимодействие и вязкий электронный поток. Понимая эти механизмы, исследователи смогут дополнительно оптимизировать контроль трения в микро- и наноустройствах.

Это новаторское исследование может революционизировать работу таких устройств, обеспечивая точный и динамический контроль трения. При дальнейших исследованиях и экспериментах результаты этого исследования могут привести к повышению эффективности и долговечности устройств.

В целом, это исследование не только углубляет наше понимание трения на границе раздела графена, но также подчеркивает потенциал внешних электрических полей для динамической настройки трения в микро- и наноразмерных устройствах. Исследование открывает новые возможности для дальнейших исследований и исследований в этой захватывающей области.

Определение:
– Трение: сопротивление, возникающее при контакте одного объекта с другим, что приводит к выделению тепла и износу.
– Графен: двумерный материал, состоящий из одного слоя атомов углерода, расположенных в гексагональной решетке.
– Электрическое поле: область вокруг заряженных частиц или объектов, где ощущаются их электрические силы.

источник:
Гринвуд Г., Ким Дж. М., Нахид С. М. и др. Динамическая настройка трения на границе графена с использованием эффекта поля. Nat Commun 14, 5801 (2023).

By Габриэль Бота

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